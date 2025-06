Atuação do Fluminense e de Arias contra Dortmund é elogiada pela imprensa internacional: "Mais agressivos e ousados"

Atuação de Jhon Arias e desempenho do Fluminense foram elogiados pela imprensa internacional. David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O empate sem gols entre Fluminense e Borussia Dortmund, na tarde desta terça-feira (17), pela estreia no Mundial de Clubes da Fifa, rendeu elogios da imprensa internacional ao desempenho tricolor e a Jhon Arias, especialmente da Alemanha e da Espanha.

No Metlife Stadium, em Nova Jersey, o time carioca dominou boa parte da partida e criou mais chances de gol, mas parou em uma grande atuação do goleiro Gregor Kobel, apontado como o herói do empate pelos jornais europeus.

O jornal alemão Kicker foi direto: "O Borussia perdeu a chance de começar com vitória contra o representante brasileiro e, na verdade, teve até que se considerar sortudo por não sair derrotado".

A publicação também elogiou o comportamento "ousado" do Fluminense e o controle da partida exercido pelo time brasileiro, principalmente no segundo tempo. "Os homens do Rio de Janeiro estiveram bem mais perto da vitória", escreveu.

Jornal alemão afirmou que Borussia Dortmund teve "começo difícil" e "sorte" contra o Fluminense. kicker.de / Reprodução

Atuação de goleiro é elogiada

Outro jornal alemão, o Bild, também destacou o papel decisivo do goleiro suíço. Em um dos momentos mais intensos do segundo tempo, Kobel salvou finalizações seguidas de Everaldo e Nonato, evitando o gol brasileiro.

Após o jogo, o próprio Kobel reconheceu a superioridade do tricolor carioca.

— Eles foram um pouco melhores, mais agressivos e ousados nas disputas. Não vamos supervalorizar esse primeiro jogo, mas também não precisamos inventar desculpas. O importante é que, mesmo jogando abaixo, conseguimos levar um ponto — disse ao DAZN.

Arias brilha e recebe elogios na Espanha

Na imprensa espanhola, o colombiano Jhon Arias foi o principal nome destacado. O jornal AS afirmou que "o Fluminense mostrou a todo o planeta que este Mundial não vai ser um passeio para os times europeus" e exaltou a atuação de Arias, que "foi o maior perigo durante toda a partida", vencendo duelos pela ponta e criando chances no primeiro tempo.

Já o diário Marca trouxe uma análise mais crítica, afirmando que o Fluminense "deixou a desejar" por não conseguir converter as inúmeras chances criadas em gol. Ainda assim, chamaram Arias de "MVP" da partida.

A equipe teve 14 finalizações — cinco delas no alvo —, mas foi neutralizada por Kobel.

"O Fluminense perdoou o Dortmund após empatar em 0 a 0", escreveu o veículo, que também elogiou Arias por "liderar o ataque" e "ter tudo claro: roubar a bola e armar o contra-ataque com poucos passes".

Segundo o espanhol Marca, Fluminense "perdoou" o Borussia Dortmund. Marca / Reprodução

Próximo desafio

Com o resultado, o Fluminense soma um ponto no Grupo F e volta a campo no próximo sábado (21), às 19h (de Brasília), novamente no Metlife Stadium, contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.