Atlético de Madrid se redime e vence Seattle Sounders (3-1) na Copa de Clubes

O Atlético de Madrid reagiu e venceu nesta quinta-feira (19) por 3 a 1 o Seattle Sounders, cuja sobrevivência no Grupo B da Copa do Mundo de Clubes está por um fio.

Após sofrer uma goleada de 4 a 0 diante do Paris Saint-Germain na estreia, os 'Colchoneros' se redimiram contra os americanos graças a dois gols do meio-campista espanhol Pablo Barrios (11' e 55') e um gol do volante belga Axel Witsel (47'), marcados diante de 51.600 espectadores no Lumen Field.

Com a vitória na segunda rodada do Grupo B, o Atlético soma três pontos e ocupa a terceira colocação, enquanto aguarda o confronto entre os líderes PSG (3 pontos) e Botafogo (3) ainda nesta quarta-feira, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.

Já o Seattle, lanterna sem ter pontuado, está a um passo da eliminação e vai lutar por sua permanência no torneio na segunda-feira, quando recebe o campeão europeu.

"Sabíamos que tínhamos que nos superar hoje pelos torcedores, por nós. Tínhamos que melhorar em relação ao jogo do outro dia", disse Pablo Barrios à DAZN. "Fizemos uma ótima partida. O placar estava 3 a 1, mas poderíamos ter marcado mais; tivemos algumas chances muito claras", acrescentou.

- Pressão madrilenha -

Os 'Colchoneros' se sentiram obrigados a reagir após perder por 4 a 0 na primeira rodada e, desde os minutos iniciais, sufocaram os Sounders com uma pressão na frente que forçava o time da casa a cometer erros em seu estádio, lotado com 51.600 torcedores.

A recompensa veio rapidamente para a equipe do técnico Diego Simeone. Com a posse de bola, o Atlético buscava causar estragos pela direita com a precisão do lateral Marcos Llorente e de Giuliano Simeone e sua velocidade.

Aos 11 minutos, o filho de 'El Cholo' encontrou uma avenida no contra-ataque e, após uma corrida que desequilibrou toda a defesa dos 'Rave Green', tocou para Barrios, que teve tempo de ajeitar na entrada da área e chutar para a rede do goleiro Stefan Frei.

A partida se abriu com o Atleti pressionando mais e o Sounders respondendo, mas nem as duas chances claras do atacante norueguês Alexander Sørloth nem os dois chutes de Cristian Roldan mudaram o placar.

Os outros gols ficaram para o segundo tempo.

Após uma rebotida, Robin Le Normand dominou e tocou para Witsel que ampliou para os 'rojiblancos' (47'). E quando a goleada parecia iminente, o Seattle diminuiu três minutos depois, por meio de Rusnak.

Mas plogo depois, uutra falha do time da casa aos 54 minutos deixou a bola de bandeja para Barrios, que com um toque sutil superou o goleiro americano, se reafirmando como a estrela da partida e dando fôlego ao time de Simeone.

Escalações:

Seattle Sounders: Stefan Frei (cap) - Kalani Kossa-Rienzi (Georgi Minoungou 79), Jackson Ragen, Jon Bell, Reed Baker Whiting - Pedro La Vega (Ryan Kent 60'), Cristian Roldan, Albert Rusnák (João Paulo 79'), Obed Vargas, Paul Rothrock (Alexander Roldan Leon 66') - Danny Musovski (Jesús Ferreira 60'). Técnico: Brian Schmetzer.

Atlético de Madrid: Jan Oblak - Marcos Llorente, Robin Le Normand, José Giménez (Axel Witsel 46'), Javi Galán - Rodrigo De Paul (Conor Gallagher 66'), Koke (cap) (Ángel Correa 70'), Pablo Barrios, Giuliano Simeone - Alexander Sørloth (Antoine Griezmann 66'), Julián Álvarez (Nahuel Molina Lucero 82'). Técnico: Diego Simeone.