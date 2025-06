Atleta do Veleiros do Sul é campeã do Europeu de Optimist

Uma no degrau mais alto do pódio. Optimist European Championship / Divulgação

O Brasil conquistou um importante título na vela. Na terça-feira (3), Uma Creixell, atleta do Veleiros do Sul, entrou para a história do esporte brasileiro ao sagrar-se campeã do Campeonato Europeu da classe Optimist, realizado em Çeşme, na Turquia.

Com uma campanha impecável, Uma garantiu o título com uma regata de antecedência, após nove disputas contra 115 velejadoras de 42 países.

Uma Creixell encerrou a competição com 34 pontos perdidos contra 40 da espanhola Maria Bestard, que ficou em segundo lugar. A grega Eleni Triantou, com 64 pontos perdidos, foi a terceira colocada.

Outra brasileira na disputa, a catarinense Lara Miyuki Candemil, do do ICSC – Veleiros da Ilha, ficou em sexto com 72 pontos perdidos.

Família argentina radicada no Brasil

Uma nasceu em Buenos Aires, na Argentina há 14 anos, mas mora com os pais no Brasil há 13. Os três primeiros anos em São Paulo e a última década em Porto Alegre. Com dupla nacionalidade, Uma Creixell compete pelo Brasil.

A conquista é a primeira de uma brasileira, nesta competição, desde a gaúcha Fernanda Oliveira em 1995.

Campeão no masculino

No masculino, o turco Cengiz Eren Güvenç foi o campeão, seguido pelo italiano Nicola Di Pilla e pelo grego Agis Angelopoulos.

Dois brasileiros participaram do campeonato. Os velejadores do Yacht Club Santo Amaro (SP), Thomas Oliveira e Davi Sugai, finalizaram em 18º e 68º lugar, respectivamente. A disputa teve 141 barcos.