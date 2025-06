Athletic-MG bate o Operário-PR na Série B com gol no último lance e protagonismo do VAR

Com protagonismo do VAR, o Athletic-MG voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro ao fazer 2 a 1 no Operário-PR na noite deste sábado. O recurso do árbitro de vídeo entrou em cena três vezes ao recomendar revisão para dois pênaltis, além de confirmar um gol no último lance. Os mineiros abriram o placar com Douglas Pelé, os paranaenses empataram ainda no primeiro tempo com Daniel Amorim, mas Neto Costa definiu a vitória. A partida, válida pela 12ª rodada, foi realizada na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

Com a vitória, o Athletic encerra sequência de quatro derrotas em jogo que marcou a reestreia de seu estádio. O time não jogava no local desde março por conta de reformas. Com a terceira vitória na competição, alcançou nove pontos, ainda na vice-lanterna (19º), mas próximo do Volta Redonda, primeiro fora da zona de rebaixamento com dez pontos. O Operário, 13º com 14 pontos, não vive bom momento: são quatro jogos sem vencer, sendo um empate e três derrotas

Logo nos primeiros minutos, o Athletic assustou quando Sandry cortou para o meio e arriscou, exigindo boa defesa de Elias, que espalmou. Em outra jogada, Gustavão invadiu a área e finalizou para outra defesa do goleiro do time paranaense.

A insistência dos mineiros foi premiada quando o VAR chamou o árbitro para revisar um lance, que acabou com pênalti para o Athletic. Na cobrança, aos 29 minutos, Douglas Pelé caminhou à la Neymar, bem devagar, e apenas deslocou o goleiro, cobrando no alto para fazer 1 a 0.

O gol fez o Operário sair mais para o ataque e levou perigo em cobrança de escanteio, com cabeçada de Daniel Amorim. Depois, o VAR entrou em ação novamente, mas do lado inverso. Após revisão, o árbitro marcou pênalti para o Operário em cima de Daniel Amorim. Na cobrança, aos 38, o próprio atacante, que estava no Athletic-MG na temporada passada, converteu.

Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu truncado e com poucas chances. O primeiro lance de real perigo aconteceu aos 18, quando o Athletic-MG chegou na bola aérea. Após cruzamento, Amorim cabeceou, mas Elias fez grande defesa. Com as substituições, os times ganharam fôlego na reta final da partida.

E, quando parecia não haver mais esperança, o gol da vitória mineira saiu aos 49 minutos. Após cruzamento e bate e rebate na área, a bola ficou com Neto Costa, que girou e chutou rápido. O assistente marcou impedimento e o VAR entrou em ação novamente. Após minutos traçando as linhas, o gol foi confirmado e o placar definido.

Os dois times voltam a campo apenas na segunda-feira (23) para a 13ª rodada. Às 19h, o Operário recebe o Novorizontino no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Um pouco depois, às 21h, o Athletic visita o líder Goiás no Hailé Pinheiro, a Serrinha.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 2 X 1 OPERÁRIO-PR

ATHLETIC-MG - Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Alex e Yuri (Rodrigo Gelado); Fernando Martínez, Sandry (Andrey), Amorim e David Braga (Matheus Guilherme); Max (Alason Carioca) e Gustavão (Neto Costa). Técnico: Rui Duarte.

OPERÁRIO - Elias; Thales Oleques (Gabriel Souza), Miranda, Joseph e Cristiano (Gabriel Feliciano); Fransérgio, Zuluaga e Neto Paraíba (Thiaguinho); Rodrigo Rodrigues, Daniel Amorim (Marcos Paulo) e Allano (Vinicius Mingotti). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Douglas Pelé, aos 29, e Daniel Amorim, aos 38 minutos do primeiro tempo. Neto Costa, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Gelado e Fernando Martínez (Athletic).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.