Astro do OKC quebra recorde de pontos nas finais da NBA e se iguala a lendas do basquete

Shai Gilgeous-Alexander não para de alcançar marcas históricas na NBA. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Shai Gilgeous-Alexander segue brilhando na NBA e quebrando marcas impressionantes. O astro do Oklahoma City Thunder, que está na final da liga norte-americana de basquete, quebrou um recorde que perdurava desde 2001, com seu desempenho na segunda partida contra o Indiana Pacers, no domingo (8).

Com 38 pontos no primeiro duelo e 34 no mais recente, o armador somou 72 pontos nas duas primeiras partidas das finais, ultrapassando Allen Iverson.

O armador marcou 71 pontos nos dois primeiros jogos do Philadelphia 76ers contra o Los Angeles Lakers. No primeiro, Iverson marcou 48, e no segundo 23.

Se igualando a lendas

Shai não foi eleito MVP a toa. O que ele vem fazendo durante toda a temporada mostra que, apesar da difícil decisão contra Nikola Jokic, é merecido o prêmio individual.

O desempenho do último jogo fez com que o armador do Thunder se juntasse a lendas em duas marcas. Shai se tornou o 12º jogador da NBA a passar dos 3 mil pontos somando temporada regular e playoffs.

Michael Jordan fez isso 10 vezes ao longo da sua carreira, Wilt Chamberlain cinco, enquanto os outros nove conseguiram esse feito apenas uma vez.

Outra marca impressionante alcançada por Shai foi ter 30 ou mais pontos e cinco ou mais assistências em 11 jogos dos playoffs. Apenas outros dois atletas conseguiram isso: LeBron James (2015, 2017 e 2018) e Michael Jordan (1989 e 1990).

Outro recorde que Shai igualou de uma lenda foram nove jogos seguidos em casa nos playoffs com 30 ou mais pontos. Apenas Wilt Chamberlain obteve essa marca na carreira.