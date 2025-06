Astro brasileiro do futebol é disputado por três times da Premier League

Três clubes da Premier League estão dispostos a tirar Rodrygo do Real Madrid na próxima janela de transferências . A imprensa espanhola destaca que o brasileiro está aguardando uma conversa com Xabi Alonso, novo técnico do clube , para definir seu futuro.

Busca por protagonismo

De acordo com o The Athletic, Rodrygo é pedido do técnico Mikel Arteta, do Arsenal. O treinador acredita que o jogador seria fundamental para o time, por conta do seu talento e da sua versatilidade em campo.