As principais trocas da NBA para a temporada 2025/2026

A temporada 2024/2025 da NBA mal terminou, com o título do Oklahoma City Thunder , e as equipes já estão se movimentando para a próxima disputa, que começa no dia 22 de outubro .

Trocas impactantes estão sendo realizadas, e abaixo você confere quais foram as condições das negociações e as franquias envolvidas.

Kevin Durant nos Rockets

Um dos nomes mais visados no mercado era Kevin Durant, que não desejava permanecer no Phoenix Suns. No dia do jogo 7 da final da NBA, a troca do astro foi anunciada para o Houston Rockets.