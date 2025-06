As imagens de superação que marcaram a 40ª Maratona de Porto Alegre

É esse esforço que as imagens tentam capturar. Os olhares fixos, os sorrisos tímidos, os abraços de chegada. Há quem cruze a linha sozinho. Outros chegam com amigos, em silêncio ou em festa. Todos carregam algo que ficou no caminho — e algo que se construiu ao longo dele.

Para muitos, a linha de chegada é mais do que um fim. É a confirmação de que é possível ultrapassar o próprio limite. E, talvez, esteja aí o elo com a origem dessa prova: não na tragédia do soldado que caiu, mas na intensidade do que ele carregava. Uma mensagem.