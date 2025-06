Arthur Elias destaca anímico da seleção em virada e projeta Copa América: 'Entrar para vencer'

Arthur Elias comemorou os jogos da seleção brasileira contra o Japão. Mesmo com queda no desempenho no jogo desta segunda-feira, em Bragança Paulista, o técnico avalia o saldo como positivo e crê que um jogo diferente do primeiro, em que a vitória foi mais fácil, já era esperado.

O Brasil saiu atrás e viu o Japão ter superioridade durante quase todo o tempo de jogo. O empate, veio em um gol contra, e a virada com a estrela de Jhonson, de 19 anos. Para o treinador, isso mostra a força de diferentes pontos do time brasileiro.

"Não fomos muito bem na primeira fase (do jogo), falei isso para as jogadoras. Houve cobrança. A gente volta e toma o gol. Fico satisfeito no aspecto tático de corrigir os problemas e no aspecto mental, por conseguir virar uma partida", avaliou o treinador.

"A história (do primeiro jogo) foi totalmente diferente dessa, a gente abriu 3 a 0. Agora, a gente sai perdendo. O jogo fica numa situação esperada. O Japão já sabia dos duelos e da dificuldade para fazer seu jogo", ponderou sobre a diferença nas performances.

Em Bragança, Marta começou como titular, diferentemente do primeiro amistoso, na Neo Química Arena. O que se manteve foi o brilho das jovens na seleção. Dudinha, xodó após marcar duas vezes na sexta-feira, puxou ataques brasileiros.

"Fiquei muito feliz com os dois jogos da Dudinha. Nível altíssimo de duelos, qualidade, finaliza muito bem. A Jhonson também, hoje com menos tempo. A marcação melhorando e a qualidade na finalização. Aí não tem idade. É botar a bola para dentro e ter qualidade", disse Arthur Elias sobre a integração de garotas ao time com jogadoras já consagradas, como a própria Marta.