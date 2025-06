Arthur Elias aposta na experiência de Marta em convocação da seleção feminina para Copa América

A lista, que tem 23 nomes, vai disputar a competição que será realizada entre os meses de julho e agosto no Equador. Além do torneio internacional, o grupo também vai participar de um amistoso contra a França, em jogo preparatório.

A seleção, após a medalha de prata na Olimpíada de Paris no ano passado, já disputou oito amistosos, todos contra seleções que estão entre as potências do futebol feminino. E o retrospecto nesse recorte foi positivo. Em seis confrontos, a equipe nacional obteve seis vitórias, um empate e uma derrota.

Além de Marta, que encabeça a lista para dar mais experiência à seleção na disputa do torneio, a convocação tem nomes como Dudinha, do São Paulo, e Johnson, do Corinthians. Da relação, onze atletas atuam no Brasilm cinco nos Estados Unidos e sete na Europa.