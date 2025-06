Arsenal divulga lista de dispensa com 17 jogadores

Jorginho será reforço do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes.

O Arsenal divulgou nesta quarta (4) lista de dispensa com 17 jogadores. Entre eles, o nome de maior destaque é o do meia Jorginho, que já tem um acordo com o Flamengo e deve chegar no Rio de Janeiro nesta sexta (6), segundo o ge.globo.