Argentina x Colômbia: horário, onde assistir ao vivo e escalações da partida pelas Eliminatórias

Argentina e Colômbia se enfrentam na terça-feira.

Argentina e Colômbia se enfrentam nesta teçra-feira (10), às 21h, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo será no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, que deve receber cerca de 80 mil pessoas.

Os argentinos estão classificados para a Copa do Mundo de 2026. A Colômbia está na sexta colocação e, no momento, ficaria com a última vaga direta para o torneio que terá 48 países pela primeira vez na história.

Escalações para Argentina x Colômbia

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Barco (Medina); Paredes, Enzo Fernández e De Paul; Nico González (Almada), Messi e Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Colômbia: Ospina; Cuadrado, Tesillo, Sanchez e Mojica; Rodriguez, Barrios, Uribe e Diaz; Falcao e Borja. Técnico: Néstor Lorenzo.

Arbitragem para Argentina x Colômbia

Ainda não divulgado.

Como chegam Argentina e Colômbia

Argentina

Atual campeã mundial, a Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas e está classificada para a Copa do Mundo de 2026. O time de Lionel Scaloni tem 34 pontos, 10 a mais do que o vice-líder, Equador, e já garantiu também o título simbólico da competição classificatória. Após ficar na reserva na vitória por 1 a 0 sobre o Chile, Messi deve começar a partida contra os colombianos.

Colômbia

Os colombianos suam para disputar a próxima Copa do Mundo. Ocupam a sexta colocação da tabela, posição que dá a última vaga direta no torneio. São três pontos de vantagem para a Venezuela, que estaria indo para a repescagem, e sete a mais do que a Bolívia, primeira equipe fora da zona de classificação. Na rodada anterior, a Colômbia, em casa, só empatou com o Peru.

