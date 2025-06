Argentina e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas . O jogo será no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A Argentina é líder isolada, com 34 pontos, e vem da vitória por 1 a 0 sobre o Chile, na última rodada. Já a seleção colombiana empatou com o Peru e é a sexta colocada, com 21 pontos.