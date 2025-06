Djokovic e Zverev se enfrentam nas quartas do masculino. Montagem com fotos de ALAIN JOCARD e Dimitar DILKOFF / AFP

O torneio de Roland Garros chegou nas quartas de finais e a expectativa é por grandes confrontos. No masculino, os principais favoritos chegaram entre os oito melhores, enquanto no feminino, uma azarona entrou na disputa com as melhores ranqueadas.

Os jogos das quartas de final ocorrem na terça (3) e na quarta-feira (4). Confira detalhes sobre cada um dos confrontos, com a análise de André Ghem, comentarista de tênis da ESPN.

Torneio masculino

Jannik Sinner x Alexander Bublik - 4/6, horário a definir

O número 1 do mundo vem sedento pelo título de Roland Garros. Sinner não vem dando chances aos adversários e ainda não perdeu nenhum set. A vitória contra Rublev mostrou que ele está num nível acima da maioria.

Bublik venceu Jack Draper, algoz de João Fonseca na terceira fase. O cazaque vem sendo uma das surpresas da temporada e espera fazer isso mais uma vez. No cara a cara, Sinner tem vantagem de 3 a 1.

Alexander Zverev x Novak Djokovic - 4/6, horário a definir

Um dos principais jogos do torneio. Zverev é o atual número 3 do mundo e passou com tranquilidade nas fases anteriores, com direito a W.O. contra Griekspoor, com apenas um set e meio disputados.

Djokovic não está mais no auge, mas precisa sempre ser respeitado. Número 6 do ranking, o sérvio ainda não perdeu sets no torneio. No confronto direto, 8 x 5 para Djoko contra o alemão.

— Sem dúvida é o jogo mais atraente e mais parelho das quartas de final. Acho que o Zverev, neste momento, fisicamente, leva uma vantagem sobre o Djoko, algo que pode fazer a diferença na partida. Mas o Djoko é o Djoko, nunca duvide dele — analisa Ghem.

Lorenzo Musetti x Frances Tiafoe - 3/6, às 8h20min

Um dos jogos mais equilibrados desta fase. Musetti é o 7º do mundo e chega com moral após eliminar Holger Rune. O italiano busca uma boa campanha em Roland Garros para terminar no top 5.

Tiafoe é o 13º e quer entrar entre os 10 melhores do ranking. O estadunidense ainda não perdeu nenhum set no torneio e tem vantagem direta no confronto contra Musetti, por 3 a 2.

Tommy Paul x Carlos Alcaraz - 3/6, às 15h15min

Alcaraz é favorito no seu lado da chave. DIMITAR DILKOFF / AFP

Segundo colocado do ranking e atual campeão de Roland Garros, Alcaraz chega como um dos favoritos nas quartas. O espanhol vem de um duelo intenso contra Ben Shelton, mostrando que seu nível de tênis está elevado.

O adversário é Paul, que entrará no top 10 da ATP ao final do torneio. O estadunidense já passou por dois jogos de cinco sets, e já eliminou dois tenistas top 25. No confronto direto, foram seis partidas, com vantagem de 4 a 2 para Alcaraz.

— Alcaraz deve confirmar a vaga é será o franco favorito na semifinal — diz Ghem.

Torneio feminino

Aryna Sabalenka x Qinwen Zheng - 3/6, às 6h

A caminhada de Sabalenka vem sendo tranquila, sem perder sets, e não foi diferente nas quartas de final. A número 1 do mundo venceu Qinwen Zheng por 2 a 0 e segue uma das favoritas para chegar até a decisão.

Elina Svitolina x Iga Swiatek - - 3/6, às 7h10min

Atual campeã de Roland Garros é favorita em seu confronto. JULIEN DE ROSA / AFP

A atual campeã de Roland Garros é Iga Swiatek, que cresce demais jogando no saibro. A polonesa é a atual quinta do mundo e defende os 2000 pontos do Grand Slam. A tendência é que avance, principalmente pelo retrospecto positivo contra Svitolina: 3 a 1.

A ucraniana é a número 13 da WTA e chega com moral após derrotar Jasmine Paoline, número 4 do mundo. Vitória por 2 a 1 contra a italiana.

— Sabalenka x Zheng e Swiatek x Svitolina são jogos parelhos, disputados, mas acho que Sabalenka e Swiatek devem se encontrar na semifinal, que vai ser um jogaço — palpita Ghem.

Mirra Andreeva x Loïs Boisson - 4/6, horário a definir

Duas tenistas jovens e que ainda podem surpreender bastante no torneio. Andreeva tem apenas 18 anos, mas já é considerada uma realidade no tênis. A russa busca seu primeiro título de Grand Slam e já passou por nomes tradicionais, como Putintseva e Kasatkina.

Boisson é a grande surpresa na chave feminina. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Do outro lado, a maior surpresa de Roland Garros. Boisson entrou no torneio via qualifying e chegou até as quartas de final após passar por Jessica Pegula, terceira melhor do mundo na atualidade. A francesa de 22 anos começou Roland Garros como 361 do ranking e deve ganhar mais de 200 posições ao término.

— Andreeva para mim é a grande novidade do circuito. Claro que a Boisson é uma história muito legal, mas a Andreeva é demais e vai ganhar um Grand Slam num futuro próximo. Então colocaria ela para semi contra uma estadunidense — avalia Ghem.

Madison Keys x Coco Gauff - 4/6, horário a definir

Aos menos uma tenista dos EUA chegará na semifinal. Atual número 2 do mundo, Gauff vive momento de afirmação no circuito e defende pontos da semifinal em 2024.

Do outro lado, Keys já eliminou duas compatriotas em sequência: Kenin e Baptiste. Ela tenta vencer seu segundo Grand Slam na carreira, após surpreender no Australian Open no início da temporada. No confronto direto, Keys tem vantagem de 3 a 2 sobre Gauff.