Camisa 10 Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Após empate, Vini Jr. esboça felicidade com o trabalho de Ancelotti e diz: "A Copa do Mundo é logo ali"

Na estreia do técnico italiano, Brasil ficou no 0 a 0 com o Equador

05/06/2025 - 22h47min Atualizada em 05/06/2025 - 22h49min Compartilhar Compartilhar