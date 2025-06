Após dois toques de Álvarez na Champions, IFAB muda regras do pênalti

A International Football Association Board (IFAB), órgão que dita as regras do futebol, anunciou nesta terça-feira (3) que as cobranças de pênaltis com dois toques na bola, como aconteceu com o atacante argentino Julián Álvarez no mata-mata entre Atlético de Madrid e Real Madrid na última Liga dos Campeões, terão que ser repetidas.

O pênalti "no qual o cobrador bate na bola de maneira involuntária com os dois pês simultaneamente ou no qual a bola toca no pé de apoio imediatamente após a batida" é uma "situação rara", admitiu a IFAB em comunicado.

Por ser uma situação que "não é diretamente abordada" nas regras, "os árbitros, compreensivelmente, tendem a penalizar o cobrador por ter tocado na bola novamente antes que ela tocasse em outro jogador".

Nesses casos, é concedido "um tiro livre indireto ao adversário ou, no caso de pênaltis (decisão por pênaltis), registrando a cobrança como perdida", explica a IFAB.

A mudança se dá depois do caso ocorrido no dia 12 de março, quando o Atlético de Madrid foi eliminado nas oitavas de final da Champions pelo Real Madrid. Na decisão por pênaltis, a cobrança de Álvarez foi anulada porque o argentino tocou duas vezes na bola.

A partir do dia 1º de julho, quando esta situação acontecer, desde que o lance de dois toques na bola ocorra de maneira involuntária, haverá duas interpretações.

"Se o chute for bem-sucedido, ele é repetido. Se o chute não for bem-sucedido, um tiro livre indireto é concedido (a menos que o árbitro use a vantagem quando ela claramente beneficia a equipe defensora) ou, no caso de disputa de pênaltis, o chute é registrado como perdido", explicou a IFAB em sua circular.

Consultada pela AFP, a IFAB confirmou que a nova regra valerá na Copa do Mundo de Clubes (14 de junho a 13 de julho).