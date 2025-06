Após 19 títulos com o Manchester City, De Bruyne é oficializado pelo Napoli

A direção do Napoli oficializou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista Kevin De Bruyne. O astro assinou contrato de duas temporadas, com opção de renovação por mais uma, após encerrar uma vitoriosa passagem pelo Manchester City, onde conquistou 19 troféus nos últimos 10 anos. O belga de 33 anos chegou sem custos para o atual campeão italiano.

"Kevin tem orgulho de se tornar um de nós!" e "O Rei Kev está aqui!" anunciou o Napoli em suas redes sociais. O acordo foi assinado na manhã desta quinta, após o jogador ser recebido com festa da torcida no aeroporto, na quarta. O acerto já era esperado desde a semana passada, quando os rumores sobre a contratação se tornaram mais intensos.

Com a chegada do belga, o Napoli reforça seu meio-campo para lutar pelo terceiro título do Campeonato Italiano em quatro anos. O time comandado pelo técnico Antonio Conte é o atual campeão nacional.

No clube italiano, De Bruyne vai reencontrar o compatriota Romelu Lukaku, seu companheiro na seleção belga nos últimos anos. Juntos, voltarão a disputar a Liga dos Campeões, torneio que o meio-campista venceu em 2023 pelo Manchester City.