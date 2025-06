Que tombo! Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Antetokounmpo escorrega em inauguração de quadra de basquete no Rio de Janeiro; veja vídeo

Piso do local conta com uma pintura do rosto do jogador grego

