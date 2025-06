Aníbal Moreno faz parte do treino do Palmeiras e ainda é dúvida para oitavas do Mundial

Todo cuidado é pouco. Após perder o zagueiro Murilo com grave lesão muscular no Mundial de Clubes, a comissão técnica do Palmeiras vem se precavendo com o argentino Aníbal Moreno visando as oitavas de final com o Botafogo, sábado, na Filadélfia. Nesta quinta, o volante foi preservado de parte das atividades.

Apenas no treinamento desta sexta-feira, na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, que o retorno, ou não, do volante, será decidido pelo técnico Abel Ferreira. Moreno já está curado do edema na coxa direita, mas vem treinando em intensidade mais baixa que os demais companheiros evitando novo problema.

O Palmeiras usou as atividades do dia para ajustar a estratégia que utilizará diante do Botafogo no Lincoln Financial Field, a partir das 13 horas de sábado (horário de Brasília). Abel destacou o treino para aprimoramento tático.

A quinta-feira palmeirense começou com vídeo sobre o 'inimigo íntimo' Botafogo, com o qual o clube vem travando grande rivalidade nas duas últimas temporadas. Depois, a equipe foi a campo realizar trabalho de posicionamento. Depois de sofrer diante do Inter Miami, ajustes se tornaram necessários contra novas e desagradáveis surpresas.

Murilo permaneceu no Núcleo de Saúde e Performance montado pelo Palmeiras no hotel, enquanto Moreno deixou a parte final dos trabalhos. Abel Ferreira ainda ensaiou o que o time deve fazer em campo reduzido e cobrou constante movimentação de seus comandados.