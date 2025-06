Andrey Santos se vê mais maduro e 'consolidado na Europa' em retorno à seleção

O meio-campista Andrey Santos disse estar mais maduro e "consolidado na Europa" neste seu retorno à seleção brasileira. O ex-jogador do Vasco, atualmente no futebol francês, voltou a vestir a camisa da equipe nacional na reta final do empate sem gols com o Equador, na quinta-feira, na partida que marcou a estreia de Carlo Ancelotti à frente do time.