Ancelotti promete homenagear dois cantores em trote da Seleção: "Não tenho medo"

Por mais que seja o comandante, Carlo Ancelotti não escapará do trote da Seleção Brasileira. Já é tradição: os novatos precisam subir em uma cadeira, se apresentar ao grupo, cantar uma música para passar por uma espécie de batismo. Experiente, o treinador já afirmou que isso não o amedronta.

Na véspera de sua estreia pelo Brasil, contra o Equador, Ancelotti se disse ansioso para o jogo desta quinta-feira (5), mas preparado. Assim como também está preparado para o trote.

— Sei que tenho que cantar na frente dos jogadores, não tenho medo, porque gosto muito de cantar. Tenho amigos italianos que cantam, amigos espanhóis que cantam. Todo mundo gosta de Alejandro Sanz, Bocceli e são meus amigos. E vou tentar cantar uma música deles — disse, com sorriso estampado no rosto.

Ancelotti indica primeira escalação na Seleção

O novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, fez o primeiro treino com todos os jogadores convocados nesta terça (3). No CT Joaquim Grava, do Corinthians, o treinador deu pistas sobre um possível time para enfrentar o Equador, nesta quinta (5), às 20h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Segundo o ge.globo, o italiano distribuiu coletes durante o aquecimento antes de um treino de campo reduzido. Neste caso, a equipe que ficou sem pode ser uma ideia de time titular.

O técnico usou 11 jogadores de linha na formação: Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas, Andrey e Estêvão; Vini Jr. e Richarlison. O atacante Raphinha não jogará contra o Equador pois está suspenso. No gol, Alisson deve ser o titular.

Com qual esquema?

A partir disso, a principal dúvida está no esquema tático escolhido por Ancelotti. Afinal, a Seleção pode abandonar o sistema com três atacantes, com dois pontas, para adotar uma formação com dois atacantes. No primeiro teste, Vini Jr. e Richarlison estariam mais à frente.

A outra dúvida está na defesa. Ancelotti pode tirar um dos laterais para formar uma linha de três zagueiros. Estariam na disputa: Alexsandro, Danilo, Alex Sandro e Marquinhos. Por ser estreante, o zagueiro do Lille é o favorito para iniciar no banco de reservas.

Já Estêvão, que consta no time inicial de Ancelotti, também não é certeza para iniciar a partida, visto que ainda não foi titular na Seleção. Mesmo assim, ele pode atuar tanto pelo meio, na armação, quanto nas pontas.

Estreante e jovem entre os titulares de Ancelotti

Depois da parte aberta do treino, Ancelotti definiu sua equipe com portões fechados com um estreante e um jovem entre os titulares.

Segundo o ge.globo, em trabalho realizado no CT Joaquim Grava, do Corinthians, Ancelotti teria definido o time em um 4-3-3, com um triângulo invertido no meio de campo. O time utiliza o 4-4-2 quando sem a bola.

O time utilizado pelo treinador tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.

De acordo com o portal, enquanto a imprensa estava no local, Danilo, Andreas Pereira e Andrey Santos treinaram entre os titulares num time formado por 11 jogadores de linha. No momento em que o treino foi fechado, Bruno Guimarães e Gerson passaram a jogar no time principal.

Pela primeira vez convocado, o zagueiro Alexsandro, do Lille, é a principal novidade. O jovem Estêvão, de 18 anos, pode começar como titular pela primeira vez.

Ancelotti promete Seleção que "compete, luta e joga bem" contra o Equador

Assim como muitos brasileiros, Carlo Ancelotti está ansioso pela sua estreia na Seleção Brasileira. Isso é o que ele mesmo diz. Nesta quarta-feira (4), véspera de seu primeiro jogo à frente da Amarelinha, o treinador projetou o duelo contra o Equador, na quinta (5), pelas Eliminatórias da Copa, comentou sobre seus primeiros dias de trabalho e sua expectativa neste "novo desafio".

— Estou ansioso, sim, um pouco. Primeiro jogo deste novo desafio, então obviamente sim. Mas muito contente de estar aqui e, sobretudo, muito entusiasmado — disse o italiano, que prontamente despistou sobre qual será sua primeira equipe titular:

— Os titulares me parece demais (revelar em coletiva). Eu tenho a ideia, mas prefiro falar antes com os jogadores, eles saberão amanhã.

Expectativa para a estreia

— É algo especial, foi uma semana muito bonita, intensa, conhecendo a estrutura da Seleção, da CBF. É muito bem organizada. Trabalhamos bem, os jogadores chegaram com vontade, entusiasmados. Penso que para eles e para todos nós que trabalhamos por esta camiseta é algo especial. Me sinto assim nesses dias. Penso que estamos preparados para o teste de amanhã — avaliou Ancelotti.

O que espera de seu time

Carlo Ancelotti foi direto ao responder o que espera de seus jogadores:

— Uma equipe que compete, luta, joga bem, que é capaz de mostrar a qualidade que temos. Tenho jogadores com qualidade extraordinária em todos os aspectos. E queremos ver isso. É um teste muito competitivo. Porque o Equador está indo muito bem.

— Eu já expliquei o que tenho muito claro: formar jogadores com a melhor qualidade. Creio que a qualidade individual de cada um tem que se juntar para formar uma equipe. O Equador é um exemplo disso — disse.

Cuidado com o Equador

Invicta há sete jogos, a seleção equatoriana está dois pontos à frente do Brasil na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2026. A última derrota foi justamente para a Amarelinha, em setembro do ano passado.

Muito por isso, Ancelotti destacou em sua coletiva o poder do adversário do Brasil nesta quinta:

— Acho que é uma geração muito boa, muito bem administrada pelo seu treinador. Ter jogadores com qualidades individuais fantásticas, como Pacho, Caicedo e Hincapie, e aí é preciso juntá-los. Acho que o treinador fez isso, e está fazendo muito bem nesse aspecto.

— É um time muito bem organizado defensivamente, que pressiona bem, defende bem, mantém a linha coesa e joga verticalmente — completou.

Primeiras impressões do Brasil

— Gostei muito. O Rio me encantou, gostei muito. Um panorama fantástico desde o Cristo, o recebimento, os estádios, o futebol brasileiro. Tudo perfeito, vamos ver amanhã (risos).

Eliminatórias da Copa

Atualmente em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos, o Brasil depende de uma combinação de resultados para garantir a classificação.

A Seleção terá a estreia oficial de Carlo Ancelotti no comando técnico nesta quinta-feira (5), contra o Equador, em Guayaquil, às 20h.