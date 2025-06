Ancelotti estreia pelo Brasil em fase decisiva das Eliminatórias

Os campos da América do Sul darão as boas-vindas nesta semana a Carlo Ancelotti, que fará seus primeiros jogos à frente da Seleção Brasileira na volta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que entram em fase decisiva.

- Bielsa com problemas no Uruguai -

O time do técnico Lionel Scaloni pode definitivamente acabar com o sonho do Chile de voltar à Copa do Mundo na quinta-feira, em Santiago, e também complicar as esperanças da Colômbia de uma recuperação no dia 10, em Buenos Aires.