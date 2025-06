Ancelotti apresenta faceta ofensiva e recado de que só jogará na Seleção quem puder pressionar

Vini ganhou posição mais centralizada em vitória sobre o Paraguai. Nelson Almeida / AFP

O Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, na noite desta terça-feira (11), e confirmou matematicamente a classificação para jogar a Copa do Mundo de 2026. Na partida, Carlo Ancelotti mostrou sua faceta ofensiva abrindo mão da formação com três volantes e escalando quatro atacantes. O recado dentro de campo e na coletiva foi claro para quem estava ausente: só jogará em seu time quem tiver disposição para correr e pressionar.

A escalação do Brasil teve três mudanças em relação ao primeiro jogo de Ancelotti. Suspenso no Equador, Raphinha entrou na ponta direita no lugar de Estêvão. Matheus Cunha ganhou a vaga de Richarlyson no comando de ataque enquanto Gabriel Martinelli foi outra novidade com Gerson deixando a equipe. O Brasil saiu do 4-3-3 da estreia para um 4-2-4. A entrada de Martinelli pelo lado esquerdo proporcionou a Vini Jr. jogar mais centralizado sendo o homem mais adiantado do ataque. Era Matheus Cunha quem tinha a missão de recuar para fazer as vezes de meia quando o time se posicionava em 4-2-3-1.

Mapa de calor do Brasil mostra como Matheus Cuha (21) teve um posicionamento médio mais recuado que Vini Jr. (10). Sofascore / Reprodução

Em fase ofensiva, Ancelotti agregou mais um jogador ao ataque posicional do Brasil. Se no Equador os avanços de Vanderson pela direita faziam com que o Brasil se posicionasse em 3-3-4, em Itaquera essa formação passava a ser em 3-2-5. Isso era feito com Alexsandro ficando junto aos zagueiros na saída, Bruno Guimarães junto a Casemiro à frente deles e uma linha de cinco que tinha Vanderson, Raphinha, Matheus Cunha, Vini. Jr e Martinelli.

Como o Brasil se posicionou em fase ofensiva no Equador:

Brasil ficava em 3-3-4 quando atavava o Equador. Tacticalboard / Reprodução

Como o Brasil se posicionou em fase ofensiva contra o Paraguai:

Brasil teve cinco jogadores para atacar a última linha do Paraguai. TacticalPad / Reprodução

Pressão como essência

No Equador o Brasil teve uma preocupação maior com a defesa. O Brasil marcou mais em seu campo protegendo os espaços perto da área. Em Itaquera isso funcionou diferente.

Mesmo com a postura mais ofensiva, o Brasil teve consistência defensiva ao longo do jogo. Prova disso que o goleiro Alisson fez apenas uma defesa ao longo dos 90 minutos e ainda assim um chute sem perigo de Sanabria, no segundo tempo.

Essa solidez se deu muito pela capacidade que o Brasil teve de pressionar o Paraguai no campo de ataque. A Seleção adiantava seus quatro homens na saída de bola tendo uma equipe bem compactada que não dava espaços para o Paraguai sair de trás.

Após jogo, Ancelotti deixou claro o quanto a pressão alta será importante em seu trabalho. Ao ser questionado sobre Rodrygo e Neymar, que não estavam nesta data Fifa, deixou claro que os dois terão de se encaixar nessa forma de jogar para serem titulares nos jogos de setembro.

— Futebol tem que ter intensidade com e sem a bola. A pressão é importante, pois não permite ao rival ter tempo para jogar como quer. Há um problema, porque precisa correr para fazer a pressão, tem que sacrificar, ter compromisso e atitude. Hoje jogamos com quatro atacantes, o time teve equilíbrio. Não é problema de jogar com quatro, três ou dois atacantes. É ter 10 jogadores que correm, que se sacrificam. Rodrygo fez isso muitas vezes, conhecemos muito bem. Neymar também pode fazer isso sem problema — declarou o italiano.