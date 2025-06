Amigos e colegas de profissão lamentam morte de Ruy Carlos Ostermann

Jornalista entrou no Grupo RBS em 1978. Lauro Alves / Agencia RBS

"Trabalhou durante tantos anos em benefício do público"

Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, destaca a importância de Ruy Carlos Ostermann para a cobertura esportiva, mas também para o jornalismo de modo geral. Ele relembrou a chegada do Professor à Rádio Gaúcha, em 1978, e como isso representou mudanças no veículo e no modo de se fazer jornalismo.

— Está passando pra eternidade hoje um dos grandes da comunicação brasileira, um dos homens mais importantes do jornalismo esportivo, mas talvez do jornalismo de uma forma geral, pela sua contribuição e pela forma que ele também trabalhou durante tantos e tantos anos em benefício do público — explica.

Sirotsky também destacou a convivência com Ruy, que foi seu professor de filosofia na escola.

— O Ruy foi uma das pessoas mais importantes da minha vida e da vida da RBS. Eu tive o privilégio, o privilégio de conhecer o Ruy quando eu tinha 15 ou 16 anos e ele foi o meu professor de filosofia.

Relembrando que ficou amigo do então professor de filosofia e diretor da escola, Sirotsky afirma que essa convivência foi fundamental para que o comentarista fosse contratado pela RBS, em negociação que o atual publisher participou ativamente.

Das passagens de Ruy Carlos Ostermann como comentarista da Rádio Gaúcha, Sirotsky relembrou a convivência do Professor e de Paulo Sant'Ana. Protagonistas de debates durante o Sala de Redação, Sant'Ana reclamava que Ruy "dominava" o programa e o Professor falava que precisava de paciência para lidar com o colega.

Andressa Xavier conta que conheceu Ruy durante os últimos anos do profissional na Rádio Gaúcha, quando ele "fechava o capítulo de uma carreira vitoriosa e que o transformou em um ícone":

— Convivi e peguei esses últimos anos do Ruy na Rádio Gaúcha. (...) Lembro dele fazendo comentários, indo à rádio, estando na redação naquele momento também. Mas já em um momento de encerrar a carreira, em que ele já fechava esse capítulo de uma carreira vitoriosa e que o transformou em um ícone, em uma lenda do radiojornalismo.

"Elevar o nível"

O jornalista e apresentador Antonio Carlos Macedo destacou a importância do profissional para "elevar o nível" da área.

— Foi uma figura que elevou a condição do comentário esportivo. Ele trouxe um outro nível para o comentário esportivo — disse.

Leia Mais Relembre as colunas de Ruy Carlos Ostermann sobre os mundiais de Grêmio, Inter e Seleção Brasileira

Ele ingressou no Grupo RBS em 1978 e logo assumiu o posto de principal comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e de colunista da Zero Hora. Em paralelo, estudava Filosofia e depois passou a ser professor na UFRGS, o que o levou a ser conhecido como Professor, apelido que carregou para o resto da vida.

— Ele trazia um linguajar moderno, diferente, articulado, culto. E fez história não só no rádio do Rio Grande do Sul, ele foi além: fez participações em programação de rede nacional — relata Macedo.

"Antes e depois de Ruy Carlos Ostermann"

Para o jornalista Lauro Quadros, o comentário esportivo se divide em "antes e depois de Ruy Carlos Ostermann". O jornalista e político Lasier Costa Martins afirma que Ruy é "uma das maiores expressões do rádio":

— Eu vi e vivi o início de Ruy Carlos Ostermann. (...) O Ruy foi uma das maiores expressões do rádio gaúcho.

Leia Mais Relembre a trajetória de Ruy Carlos Ostermann em imagens

Críticas respeitosas

Quem também foi companheiro de Ruy Carlos Ostermann, mas em jornadas esportivas, é Paulo Roberto Falcão. O ídolo colorado falou à Rádio Gaúcha sobre a morte do Professor e ressaltou a sua habilidade para criticar sem faltar com o respeito.

— O Ruy tinha uma capacidade, e eu também tentei fazer isso, de não ser um comentarista com raiva. Era um comentarista com carinho. Ele não deixava de fazer a crítica, mas você não via no Ruy uma crítica com raiva. Pelo contrário, era uma crítica carinhosa, em cima do que realmente tinha acontecido — afirmou Falcão.

Segundo o ex-jogador, Ruy era um dos comentaristas que a boleirada gostava por conta dessa capacidade de ser um profissional diferente.

— Em nenhum momento ele faltava com respeito ao profissional. Essa sempre foi uma característica admirada por todos, inclusive por mim — finalizou.

Geração de ouro da comunicação

Rafael Colling, jornalista do Grupo RBS, afirma que Ruy é importante para a sua própria trajetória pessoal da profissão. Ele entrou na empresa em 1996 e, segundo Colling, teve a oportunidade de "conhecer essa geração de ouro da comunicação do Rio Grande do Sul.

— Quando eu emito um comentário sobre futebol, imediatamente eu penso: o Professor falaria isso? — diz.

Referência

O narrador Pedro Ernesto Denardin contou que participou da cobertura de 10 Copas do Mundo ao lado de Ruy Carlos Ostermann. Para ele, o profissional foi o maior comentarista do país durante 20 anos.

— Ele foi um profissional de primeira linha. Ele foi o maior comentarista do Brasil durante 20 anos. Eu tenho certeza disso — assegura.

Apesar dos colegas reforçarem que Ruy dava todos os dias razão para o apelido de "Professor", ele não subestimava a inteligência dos ouvintes e leitores, conforme o jornalista Maurício Saraiva.

— Ele foi o primeiro comentarista que eu vi ter o cuidado de não subestimar de modo algum a inteligência de seu ouvinte ou seu leitor — frisa.

"Continuará brilhando intensamente"

O jornalista e narrador Galvão Bueno também lamentou a morte do comentarista gaúcho. Colegas de profissão, Bueno diz que lamenta não poder mais "beber de sua sabedoria".

"A vida é feita de grandes e tristes momentos!! Ruy Carlos Ostermann, gaúcho, cronista esportivo e da vida, foi um gigante!! Nosso querido professor, como todos o chamavam!! Muito me inspirou e me emocionou quando me disse que adorava participar do Bem, Amigos!! Ah, querido Ruy, como é triste ficar sabendo que não mais poderei beber de sua sabedoria!! Aqui de Bagé, peço a Deus que o receba com muito carinho!! E, amigo, tenho certeza que em alguma outra dimensão vc continuará brilhando intensamente!!!", escreveu nas redes sociais.

"Estou numa imensa sala de aula sem professor"

A jornalista Tânia Carvalho destacou o dia de tristeza e lembra da amigável e tranquila convivência com Ruy Carlos Ostermann.

— Todos sentimos imensamente essa perda. Uma perda, eu diria, irreparável mesmo. O Carpinejar falou da sala de aula vazia, eu diria que estou numa imensa sala de aula sem professor.

Ela destaca que o Professor foi diretor da Rádio Gaúcha enquanto ela trabalhava no veículo.

— A gente que não gosta de reunião, adorávamos ir às reuniões com o Professor. Uma vez eu levei até o meu cachorrinho Snoopy, o Poddle e ele (Ruy) morreu de rir. Claro, porque hoje em dia a gente anda com os cãezinhos. Eu levei para a sala de reuniões, o Poddlezinho, e foi uma coisa maravilhosa.

Tânia também conviveu com Ruy fora da redação, em almoços com as famílias e o escritor com Luis Fernando Verissimo. Os eventos costumavam comemorar o aniversário do Professor e de Verissimo — ambos em 26 de setembro.

"Ele deixou uma contribuição maravilhosa para a cultura do Rio Grande do Sul"

Companheiro de bancada do Sala de Redação durante 34 anos, o jornalista Kenny Braga também lamentou a morte de Ruy Carlos Ostermann. Para ele, o destaque, além da contribuição jornalística, é o legado do Professor para a cultura do Estado.