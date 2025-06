Alison dos Santos é terceiro nos 300 m com barreiras na Diamond Legue de Oslo

Warholm (E) quebrou recorde e Alison (C) terminou em terceiro. FREDRIK VARFJELL / NTB / AFP

Um dos grandes confrontos do atletismo mundial dos últimos cinco anos voltou a acontecer nesta quinta-feira (12), em Oslo, na Noruega, na sexta etapa da Diamond League, o principal circuito da modalidade.

Na disputa dos 300 metros com barreiras, o norueguês Karsten Warholm, campeão dos 400 metros com barreiras em Tóquio 2020 e prata em Paris-2024, superou o brasileiro Alison dos Santos, bronze nas duas edições olímpicas, e estabeleceu um novo recorde mundial para a prova, que não faz parte do programa dos Jogos Olímpicos.

Absoluto, diante de seu público, ele venceu a 60ª edição do Bislett Games com o tempo de 32seg67, baixando a própria marca (33seg05). Alison ficou em terceiro com 33seg38, atrás do estadunidense Rai Benjamin, que fez 33seg22. Outro brasileiro na prova, Matheus Lima foi quinto com 34seg34.

Duplantis para nos 6m15cm no salto com vara

Duplantis não tentou quebrar recorde. HEIKO JUNGE / NTB / AFP

Recordista mundial do salto com vara (6m27cm) o sueco Armand Duplantis venceu com facilidade, mas não chegou a ameaçar sua marca.

Após saltar 5m92cm, ele falhou nas duas primeiras tentativas para 6m03cm e só conseguiu ultrapassar o sarrafo na terceira e última chance.

Duplantis ainda deu mais dois saltos para 6m15cm. No primeiro derrubou o sarrafo e, no segundo, ultrapassou os 6m15cm com facilidade. Neste momento, ele resolveu encerrar a prova, quem sabe se poupando para a próxima etapa, no domingo (15), quando competirá em casa, em Estocolmo.

Expectativa frustrada nos 5 mil metros

Young surpreendeu favoritos. Thomas Windestam / Wanda Diamond Leaguea

A prova dos 5 mil metros rasos tinha expectativa de recorde mundial, com a presença dos etíopes Hagos Gebrhiwe, Yomif Kejelcha e Lamecha Girma.

O trio acabou não conseguindo quebrar a marca do ugandês Joshua Cheptegei, que fez 12min35seg36 em agosto de 2020 e ainda foi superado pelo estadunidense Nico Young, que venceu com 12min45seg27 e estabeleceu a melhor marca da história de seu país em provas ao ar livre.

Campeã olímpica prevalece no 100 metros

Bolt (E) e Aflred (D) na premiação. FREDRIK VARFJELL / NTB / AFP

Medalha de ouro nos 100 metros rasos feminino em Paris-2024, a santa-lucense Julien Alfred venceu a prova com o tempo de 10seg89.

O pódio ainda teve a marfinense Marie Josée Ta Lou-Smith, prata, e a britânica Dina Asher-Smith, bronze.