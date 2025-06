Algoz de João Fonseca, Jack Draper cai nas oitavas em Roland Garros

Algoz do brasileiro João Fonseca na terceira rodada , o britânico Jack Draper , número 5 do mundo, foi eliminado nas oitavas de final de Roland Garros nesta segunda-feira (2), derrotado pelo cazaque Alexander Bublik (62º).

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells em março e finalista no de Madri, no início de maio, Draper se despede de Roland Garros com sua melhor atuação em suas três participações no torneio e provisoriamente chegando ao quarto lugar.