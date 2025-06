Pato entrou em contato com familiares da brasileira. Instagram / @pato / @ajulianamarins / Reprodução

O atacante Alexandre Pato, ex-Inter, se ofereceu para arcar com os custos do traslado do corpo de Juliana Marins, jovem brasileira que morreu durante uma trilha no vulcão Monte Rinjani, na Indonésia.

Ela realizava uma viagem pela Ásia quando desapareceu durante uma caminhada no parque nacional que abriga o Monte Rinjani, um dos pontos turísticos mais visitados do país. O corpo foi localizado na última terça-feira (24), após dias de buscas feitas por autoridades locais e voluntários.

Comovido com a situação, Pato entrou em contato com familiares e se colocou à disposição para ajudar com o valor necessário, segundo o ge.

Lei não cobre sepultamento e transporte

Por lei, os custos com sepultamento e transporte de corpos não são cobertos pelo governo brasileiro. A família da jovem de 26 anos iniciou campanhas nas redes sociais em busca de apoio por conta do alto custo para trazer o corpo.

De acordo com a Lei nº 9.199, de 2017, "a assistência consular não inclui o pagamento de despesas com sepultamento e translado de corpos de brasileiros falecidos no Exterior".

Também não há previsão para cobrir despesas médicas, exceto em casos específicos de emergência humanitária.

Relembre o caso

A carioca Juliana Marins teve o drama compartilhado nos últimos dias após sofrer uma queda durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

Após dias de buscas e campanhas nas redes sociais por informações, ela foi encontrada morta nesta terça-feira (24). No dia anterior, ela foi vista cerca de 500 metros abaixo do ponto onde teria despencado.