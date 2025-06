Alexandre Mattos vai ao CT Rei Pelé e confirma acerto com o Santos; Gil decide cumprir contrato

O Santos viveu uma terça-feira de definições importantes fora das quatro linhas. Alexandre Mattos, recém-saído do cargo de CEO do Cruzeiro, esteve no CT Rei Pelé e confirmou que será dirigente do time alvinegro. No mesmo dia, o zagueiro Gil comunicou à cúpula santista que continuará no elenco até o fim do contrato, em dezembro, após reconsiderar a aposentadoria. As duas movimentações reforçam o processo de reestruturação do clube em meio à má fase na Série A do Campeonato Brasileiro.

Mattos apareceu no Centro de Treinamento após encerrar sua passagem pelo Cruzeiro. A rescisão com o clube mineiro foi oficializada de forma amigável. Em nota, o time celeste agradeceu pelos serviços prestados e destacou o encerramento do vínculo, que era válido até 2028. O dirigente também se despediu com um tom de reconhecimento e gratidão.

"Quero agradecer ao Pedro Lourenço, a todos os profissionais do Cruzeiro e a toda direção do clube por esse um ano intenso de trabalho e de reconstrução. Levo comigo a admiração e o respeito ao Pedro Lourenço. Ao Cabuloso, que levo no coração, a melhor sorte do mundo", declarou Mattos.

No CT Rei Pelé, ele falou rapidamente com a imprensa e indicou otimismo com a nova fase. "Não é que não quero falar (com a imprensa), vou ter que me reunir com o presidente. Muito feliz (de assumir cargo no Santos). Como não estar feliz de estar aqui na cidade e no clube, né?", disse ao canal De Olho no Peixe.

Alexandre Mattos é um dos executivos mais conhecidos do futebol brasileiro na última década. Construiu elencos campeões por Cruzeiro (2013 e 2014) e Palmeiras (2016 e 2018), passou também por Atlético-MG, Athletico-PR e teve uma breve experiência no mundo árabe. Seu possível ingresso no Santos sinaliza uma tentativa de reação institucional diante de um cenário esportivo e financeiro delicados.

Enquanto Mattos se aproxima, Gil decide ficar. Segundo o Diário do Peixe, o zagueiro de 37 anos, que havia cogitado se aposentar no meio da temporada, comunicou à diretoria que seguirá no clube até o fim do vínculo. O defensor pediu recentemente uma liberação para lidar com um problema familiar no Rio de Janeiro, mas agora reafirma o compromisso com o elenco.

Gil soma 65 jogos e um gol pelo Santos. Em 2025, entrou em campo 15 vezes: sete no Campeonato Paulista, seis no Brasileirão, uma na Copa do Brasil e uma no amistoso de pré-temporada contra o Coritiba.