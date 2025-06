Alexandre Mattos é apresentado aos jogadores do Santos em reapresentação do elenco

Novo homem-forte do futebol do Santos, Alexandre Mattos esteve no CT Rei Pelé, nesta quarta-feira, para ser apresentado aos jogadores. Após dois dias de folga, o elenco comandado pelo técnico Cléber Xavier retomou os trabalhos. Antes da atividade, porém, o novo dirigente teve um breve encontro.

Mesmo sem ter sido anunciado de forma oficial pelo clube, o novo integrante da diretoria já está arregaçando as mangas para se integrar ao ambiente de trabalho. Mattos chega com a árdua missão de resgatar o Santos das últimas colocações do Campeonato Brasileiro.

Desde terça-feira, ele já vem frequentando a Vila Belmiro e em sua primeira semana reuniões estão marcadas com a cúpula diretiva para definir a estratégia de contratações e medidas para mudar o cenário do futebol do clube.

Em meio a esse clima de mudanças nos bastidores, o técnico Cléber Xavier deu início à preparação para o confronto com o Fortaleza, marcada para a próxima quinta-feira, dia 12, no estádio Castelão. O treinador santista deu ênfase à parte física e vai utilizar o período da Data Fifa para fazer ajustes na equipe.

Para o encontro com o rival nordestino, Neymar, expulso contra o Botafogo, é desfalque. Neste período de jogos internacionais das seleções, a equipe paulista conta com mais duas baixas. O volante Tomas Rincón e o atacante Soteldo foram convocados pela Venezuela e já estão integrados ao elenco para os dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas.

O embate diante do Fortaleza é considerado um jogo-chave. Como as duas equipes estão na zona de rebaixamento, a partida é um duelo direto pela fuga das últimas colocações. Enquanto o Santos vem de derrota para o Botafogo por 1 a 0, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda amargou uma goleada de 5 a 0 para o Flamengo.