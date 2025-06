Alexander-Arnold chega ao Real Madrid cheio de ambição: 'Quero ser decisivo e campeão'

Principal contratação do Real Madrid para a disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos, o lateral-direito Tret Alexander-Arnold realizou exames médicos e foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. O jogador inglês chegou ao clube merengue esbanjando confiança e ambição e sonhando com muitas taças na equipe.

"Eu cresci assistindo esse time conquistar três Ligas dos Campeões seguidas, além de outras duas antes disso. Fazer parte desse clube é algo muito empolgante", disse o reforço, apresentado pelo ex-jogador Emílio Butragueño, diretor de Relações Institucionais.

Alexander-Arnold não escondeu sua emoção por chegar a Madrid após muitos anos no inglês Liverpool. "É uma sensação muito especial para mim. Esse é um dia que eu esperava há algum tempo. Estou muito orgulhoso, é a realização de um sonho", disse. "Sei que há muito trabalho pela frente e estou empolgado para começar o quanto antes", seguiu. "Independentemente de torcer ou não para o clube, é impossível não respeitar a história e os títulos do Real Madrid. Sempre admirei os jogadores e o clube."

Após juras de amor e elogios à nova casa, o lateral mostrou-se ambicioso pelo futuro na Espanha. "Quero ser decisivo em todos os momentos da partida. Essa é a mentalidade que um jogador de futebol precisa ter. Você não pode se desligar, precisa impactar o jogo com e sem a bola. Tem que estar preparado pra qualquer situação e saber exatamente o que fazer. O importante é dar ao time o que ele precisa, em qualquer circunstância, para vencer", afirmou o reforço.

Ainda sem contato com os companheiros, aos quais se juntará nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes, o lateral não escondeu sua fome por conquistas na nova casa. "O anúncio da minha contratação acabou de ser feito, e devo conhecer a maioria dos jogadores amanhã (sexta-feira), no treino. Ainda preciso me beliscar para ter certeza de que tudo isso é real, mas espero começar com o pé direito, de preferência já conquistando algum título."