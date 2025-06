Além do microfone: como foi a carreira de Ruy Carlos Ostermann como escritor

Ruy autografando um de seus livros na Feira do Livro de Porto Alegre. Ricardo Duarte / Agencia RBS

"A língua de qualquer texto de Ruy é sempre correta e o que ele diz convida sempre o leitor a ir além da emoção provocada por um gol ou por uma derrota." A frase de Armando Nogueira sintetiza o poder da escrita de Ruy Carlos Ostermann.

De voz calma e controlada, Ruy também foi um escritor refinado. Era possível ler seus textos com sua voz ressoando na cabeça. Além de uma coluna diária em Zero Hora, o Professor publicou 11 livros.

O futebol esteve no centro da maioria de suas obras. Nelas, Ruy analisou, refletiu e contou histórias do futebol brasileiro, além de fazer um mergulho nas profundezas das histórias de Grêmio e Inter.

A intimidade com as letras lhe concedeu o cargo de patrono da Feira do Livro de Porto Alegre de 2022. No ano passado, sua história foi relatada no livro Encontros com o Professor, de autoria do jornalista Carlos Guimarães.

A seguir, confira um resumo dos principais livros assinados por Ruy Carlos Ostermann.

Principais obras

Felipão: a Alma do Penta

Publicada após o pentacampeonato do Brasil em 2002, Ruy Carlos entra no âmago do time comandado por Felipão. Nas páginas do livros estão diagramas e explicações do próprio treinador relativos às estratégias utilizadas para as partidas disputadas na Coreia do Sul e no Japão.

Ruy de Todas as Copas

O livro é um relato da experiência de Ruy Carlos Ostermann na cobertura de 13 Copas do Mundo.

O Itinerário da Derrota

A obra compila crônicas de Ruy entre as Copas do Mundo de 1974 e 1990, edições em que o Brasil não conquistou a Copa do Mundo. A partir delas, ele apresenta a sua visão para as seguidas derrotas brasileiras.

Até a Pé Nós Iremos

A publicação ilustrada conta a história do Grêmio, desde a sua fundação. As páginas contam com histórias, imagens e entrevistas que permitem ao leitor ir fundo na vida gremista.

Meu Coração é Vermelho

É a versão colorada do livro anterior. Repleta de ilustrações e de declarações de pessoas que construíram a história do Inter.

O Admirável Futebol Brasileiro