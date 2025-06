Alejandro Domínguez é reeleito presidente da Conmebol após manobra e ficará no poder até 2031

O paraguaio Alejandro Domínguez foi reeleito presidente da Conmebol nesta quinta-feira. A eleição foi realizada durante o 81º Congresso Extraordinário da entidade, em Luque, nos arredores de Assunção, no Paraguai.

Domínguez, assim, ficará no cargo até o mês de abril de 2031. Ele está na presidência da entidade desde o ano de 2016. Os três mandatários anteriores - Juan Napout, Eugenio Figueredo e Nicolas Leoz - foram presos após escândalo de corrupção de proporções globais, conhecido como Fifagate.

"Renovo o meu compromisso com vocês. Me sinto animado e motivado para seguir adiante com este trabalho que começamos há um tempo, de olho no futuro com muito otimismo, com mais alegria e com muito mais paixão, porque o que virá é ainda melhor", disse Domínguez depois da reeleição.

"O próximo passo com tudo que estamos fazendo juntos é inovar e implementar o Fair Play Financeiro. É tempo que a história mude. Não queremos clubes endeusados, queremos clubes fortes, jogadores que recebam em tempo. Queremos que se invista o dinheiro na logística que vai assegurar o futuro", afirmou.

A reeleição de Domínguez na Conmebol já tinha sido antecipada pelo colunista do Estadão, Marcel Rizzo. O presidente fez uma manobra e antecipou o Congresso Extraordinário da confederação, que foi adiantado em quase um ano. Domínguez não teve concorrentes e foi reeleito por unanimidade pelos presidentes das confederações.

O mandatário da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, representou a entidade na eleição e fez elogios ao trabalho de Domínguez. "Quero parabenizar o presidente Alejandro pelo trabalho intenso pelo futebol sul-americano. Sou o presidente mais novo do Brasil, eleito há pouco tempo e venho com a missão de mudar o futebol brasileiro para melhor e contribuir com todo o futebol sul-americano. Agradeço a recepção do senhor e de cada presidente, me receberam de braços abertos e quero dizer que a Confederação Brasileira de Futebol vai andar junto, de mãos dadas, para melhorar o futebol sul-americano e mundial", disse Xaud.