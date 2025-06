Alcaraz vence Rinderknech e avança às semifinais de Queen's

Alcaraz conquistou sua 40ª vitória na temporada. HENRY NICHOLLS / AFP

O espanhol Carlos Alcaraz cumpriu os prognósticos e eliminou o "lucky loser" francês Arthur Rinderknech, nesta sexta-feira (20), por 2 a 0 (7/5 e 6/4) e avançou para as semifinais do torneio de Queen's, a dez dias do início de Wimbledon, onde lutará pelo tricampeonato.

O número 2 do mundo conquistou sua 40ª vitória na temporada, a 16ª consecutiva, em 1 hora e 20 minutos contra o combativo francês, 80º do mundo, que ficou a dois pontos de vencer o primeiro set, quanto tinha uma vantagem de 5-4 e 30-0 no saque.

— Não me sinto invencível. Obviamente, as vitórias me dão confiança. No momento, minha confiança está muito alta, e sinto isso em quadra — admitiu o campeão das duas últimas edições de Wimbledon e vencedor de Queen's em 2023.

Ele enfrentará o vencedor do duelo entre seu compatriota Roberto Bautista e o dinamarquês Holger Rune, que jogam ainda nesta sexta.

A outra semifinal colocará frente a frente o britânico Jack Draper, atual sexto colocado do ranking mundial, e o tcheco Jiri Lehecka, 30º do mundo e que ainda não perdeu nenhum set nesta semana.

Draper se classificou ao vencer o estadunidense Brando Nakashima por 6/4, 5/7 e 6/4, enquanto Lehecka eliminou o local Jacob Fearnley por 7/5 e 6/2.