Alcaraz vence Lehečka e é bicampeão em Queen's

Espanhol faturou 21º troféu de sua carreira. ADRIAN DENNIS / AFP

Com apenas uma derrota desde abril, Carlos Alcaraz caminha para recuperar a liderança do ranking mundial masculino de tênis. Neste domingo (22), o espanhol conquistou sua 18ª vitória consecutiva, a 42ª em 47 jogos no ano, e faturou o ATP 500 de Queens, em Londres.

A vítima da vez foi o tcheco Jiří Lehečka, 30º do mundo, que foi superado por 2 a 1, parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/2, em 2h08min de jogo. Este foi o quinto título do tenista de 22 anos na temporada e o 21º em sua carreira, sendo o segundo em Queen's, onde ele já havia vencido em 2023.

Leia Mais Tcheca Markéta Vondroušová supera lesões e conquista o WTA 500 de Berlim

Os pontos vencidos em Londres diminuem a diferença para o italiano Jannik Sinner, que não conseguiu defender o título do ATP 500 de Halle. A distância entre os dois principais jogadores do circuito é de 1.130.

Atual bicampeão de Wimbledon, torneio que começa no dia 30, Alcaraz precisa defender a conquista e torcer para que o rival caia antes das quartas de final, para diminuir ainda mais a diferença e entrar no segundo semestre em condições de recuperar o posto de número 1.

O jogo do título

Desde abril, Alcaraz perdeu apenas uma partida. ADRIAN DENNIS / AFP

Neste domingo, Alcaraz fez um primeiro set equilibrado contra Lehečka e soube aproveitar a única oportunidade de quebra, quando ela surgiu. No set inicial o espanhol teve 88% de aproveitamento dos pontos jogados com o primeiro saque contra 68% do tcheco.

Leia Mais Casper Ruud desiste de Wimbledon e terceiro Grand Slam do ano soma nove baixas no masculino

A segunda parcial não teve quebras e foi definida no tie-break. Desta vez foi Lehečka que aproveitou um descuido do rival para levar a melhor. Alcaraz cometeu um dupla falta no 5-5 e logo depois o tcheco não perdoou e com o quinto ace do set empatou a partida.