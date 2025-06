Alcaraz vence Bautista e vai à final do ATP 500 de Queen's

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu sem dificuldades seu compatriota Roberto Bautista (N.51) neste sábado (21) e se classificou para a final do ATP 500 de Queen's.

Campeão de Roland Garros há duas semanas, o espanhol de 22 anos vai também disputar sua quinta final seguida no circuito. Antes do título em Paris, ele foi campeão dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma e vice do ATP 500 de Barcelona, todos no saibro.