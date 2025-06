Alcaraz vence batalha com Shelton em Roland Garros e soma 100ª vitória; Luz brilha nas duplas

Atual campeão de Roland Garros e número 2 do mundo, Carlos Alcaraz segue firme na defesa do título em Paris. Neste domingo, o espanhol completou um marco expressivo em sua ainda jovem carreira ao alcançar sua 100ª vitória no circuito da ATP. O feito veio em uma vitória dura diante do norte-americano Ben Shelton, 13º do ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 6/3, 4/6 e 6/4, em 3h22min de partida nas oitavas de final do Grand Slam francês.

A partida começou em ritmo acelerado, com ambos os tenistas sustentando bem os games de saque. Com um primeiro serviço potente e agressividade nas devoluções, Shelton evitou qualquer quebra de saque, mesmo sob pressão. Alcaraz, por sua vez, mostrou seu repertório completo - com subidas à rede, lobs precisos e passadas de direita. No tie-break, o espanhol foi mais sólido nos momentos decisivos e levou por 10 a 8.

O segundo set teve o game mais longo do confronto logo de cara, com mais de 10 minutos de duração e várias igualdades. Alcaraz conseguiu a única quebra no oitavo game, abrindo 5/3. Em seguida, confirmou o serviço com autoridade para fazer 6/3. Parecia o caminho para uma vitória mais tranquila, mas Shelton reagiu com intensidade no terceiro set, apostando em devoluções profundas e ataques à segunda bola. O americano chegou a quebrar duas vezes o serviço do rival e fechou em 6/4, inflamando o público da Philippe Chatrier.

Mas Alcaraz não se desestabilizou. Mentalmente firme, o espanhol voltou para o quarto set com postura dominante, explorando melhor os ângulos e impondo trocas mais longas para minar o físico do adversário. A quebra veio no momento certo, e o número 2 do mundo selou a vitória com mais um 6/4, mantendo vivo o sonho do bicampeonato. No total, ele anotou 43 winners e cometeu 43 erros não forçados - contra 32 bolas vencedoras e 47 erros de Shelton.

Nas quartas de final, Alcaraz reencontrará outro americano: Tommy Paul. O tenista de 27 anos vive semana histórica e se tornou o primeiro do seu país a alcançar as quartas em Roland Garros desde Andre Agassi, em 2003. Paul passou com autoridade pelo australiano Alexei Popyrin, vencendo por triplo 6/3.

Também avançou às quartas o francês Frances Tiafoe, que superou o alemão Daniel Altmaier por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4), em um jogo marcado por domínio nos pontos curtos e forte aproveitamento nos games de saque.

BRASIL NAS QUARTAS DE DUPLAS

No torneio de duplas, o Brasil terá um representante nas quartas de final. Orlando Luz, ao lado do experiente croata Ivan Dodig, protagonizou uma virada memorável contra o compatriota Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith. Após sair atrás no placar, Luz e Dodig venceram por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4, em 2h23min de um duelo marcado pelo equilíbrio e altos e baixos emocionais.

Romboli e Smith abriram vantagem com uma quebra no sétimo game do primeiro set. No segundo, chegaram a liderar por 5/3 e tiveram saque para fechar a partida, mas viram Luz e Dodig reagirem com coragem. A dupla salvou momentos cruciais e levou o set ao tie-break, onde foi mais sólida e forçou o terceiro set. Embalados, começaram melhor a parcial decisiva e administraram a vantagem até fechar por 6/4.

"Foi uma grande virada, fiquei muito feliz com essa vitória. Não foi nada fácil, estivemos abaixo o tempo inteiro no placar. Eles tiveram 6/4, 5/4 e saque, soubemos dar a volta por cima, jogar melhor. Eles abaixaram um pouco o nível e aproveitamos a chance. Deu tudo certo, graças a Deus. Vaga nas quartas, um momento muito grande na carreira", disse Luz após o jogo, reconhecendo também a dificuldade de enfrentar um amigo. "Joguei contra o Romboli, não é fácil enfrentar um amigo, mas feliz que caiu pro meu lado. Desejo tudo de bom na carreira dele."