Alcaraz sofre mas vence Munar e vai às quartas de final de Queen's

Ele ainda estabeleceu um recorde pessoal com esta 15ª vitória consecutiva no ATP Tour, uma série que inclui seus títulos no saibro em Roma e o Grand Slam parisiense.

O número 2 do mundo teve que dar tudo de si para eliminar o número 59 do mundo, um adversário que não se intimidou diante do espanhol e que se mostrou agressivo nas trocas de golpes e sólido no saque.