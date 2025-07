Alcaraz sofre, mas passa pela estreia em Wimbledon

Alcaraz comemora vitória. HENRY NICHOLLS / AFP

Atual bicampeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz teve uma estreia muita mais difícil do que se esperava. Diante do veterano Fabio Fognini, 38 anos, o espanhol precisou de cinco sets para evitar a derrota. Em um jogo que durou quatro horas e 26 minutos, o número 2 do mundo venceu por 3 sets a 2, parciais de 7/5, 6/7 (5-7), 7/5, 2/6 e 6/1 e agora soma 15 vitórias seguidas na grama inglesa. Na temporada, ele venceu as últimas 19 partidas.

Fognini que está na reta final de sua carreira já foi número 9 do ranking mundial, mas jamais teve grandes desempenhos em Wimbledon. Suas melhores campanhas aconteceram em 2010, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2024, quando chegou à terceira rodada.

Jogador habilidoso, o italiano conseguiu levar o jogo na quadra central do All England Club ao quinto set, algo que não acontecia com um atual campeão do torneio desde 2010, quando Roger Federer venceu o colombiano Alejandro Falla.

Em um jogo extremamente equilibrado e de alto nível, os dois jogadores precisaram superar a alta temperatura em Londres (32 graus), que chegou a causar a paralisação da partida no quinto set, para que um torcedor fosse atendido na arquibancada.

Fognini se despede do público em Wimbledon. HENRY NICHOLLS / AFP

No final, Fognini foi aplaudido de pé pelo público e ainda se dirigiu a Alcaraz para pedir que o espanhol desse sua camisa a ele para que fose entregue a seu filho, Federico.

O próximo rival de Alcaraz será o britânico Oliver Tarvet, 733º do mundo, que saiu do qualifying e na estreia bateu o suíço Leandro Riedi por 3 a 0, com um triplo 6/4.

Rune decepciona e leva virada de chileno

Jarry (E) derrotou Rune (D), o oitavo cabeça de chave. GLYN KIRK / AFP

Quem voltou a decepcionar foi o dinamarquês Holger Rune. Oitavo cabeça de chave, ele fez 2 a 0 (6/4, 6/4) sobre o chileno Nicolás Jarry, 143º do ranking e que saiu do qualifying, mas acabou sofrendo a virada e perdeu as três parciais seguintes (7/5, 6/3 e 6/4).

Jarry vai enfrentar na segunda rodada o estadunidense Learner Tien, 62º do mundo, que eliminou o compatriota Nishesh Basavareddy.

Outros resultados da 1ª rodada:

Arthur Fery (GBR) 3 x 1 Alexei Popyrin (AUS) - 6/4, 6/1, 4/6 e 6/4

Luciano Darderi (ITA) 3 x 2 Roman Safiullin (RUS) - 7/6 (7-3), 1/6, 6/7 (2-7), 6/3 e 6/1

Nuno Borges (POR) 3 x 1 Francisco Cerúndolo (ARG) - 4/6, 6/3, 7/6 (7-5) e 6/0

Billy Harris (GBR) 3 x 0 Dušan Lajović (SRB) - 6/3, 6/2 e 6/4

Karen Khachanov (RUS) 3 x 0 Mackenzie McDonald (EUA) - 7/5, 6/4 e 6/4

Ethan Quinn (EUA) 3 x 1 Henry Searle (GBR) - 4/6, 6/2, 7/6 (13-11) e 6/2

Cristian Garín (CHI) 3 x 0 Chris Rodesch (LUX) - 7/6 (10-8), 6/4 e 6/4

Cameron Norrie (GBR) 3 x 1 Roberto Bautista Agut (ESP) - 6/3, 3/6, 6/4 e 7/6 (7-3)

Lloyd Harris (RSA) 3 x 1 Zizou Bergs (BEL) - 7/6 (9-7), 7/6 (7-2), 6/7 (5-7) e 6/2

Félix Auger-Aliassime (CAN) 3 x 2 James Duckworth (AUS) - 6/2, 3/6, 6/7 (2-7), 6/4 e 6/4

Jan-Lennard Struff (ALE) 3 x 1 Filip Misolic (AUT) - 6/2, 5/7, 6/3 e 6/3