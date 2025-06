Alcaraz salva três match points e vence final mais longa da história de Roland Garros

Alcaraz salvou três match points antes do título. ALAIN JOCARD / AFP

O espanhol Carlos Alcaraz é bicampeão do Aberto da França. Neste domingo (8), ele conquistou uma vitória épica, de virada, sobre o italiano Jannik Sinner, parciais de 4/6, 6/7 (4/7), 6/4, 7/6 (7/3) e 7/6 (10/2), em 5h29min de partida e chegou ao seu quinto troféu de Grand Slam. Foi a final mais longa da história da disputa masculina de Roland Garros.

O espanhol enfrentou dificuldades nos dois primeiros sets e chegou a perdê-los. Fez ajustes no saque, usou e abusou de bolas curtas, aces e viu Sinner perder forças.

A decisão em Roland Garros reuniu os atuais número 1 e 2 do mundo e mostrou que os dois jogadores são os sucessores naturais dos já aposentados Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray e de Novak Djokovic, derrotado por Sinner na semifinal.

O jogo que se transformou em uma verdadeira maratona na quadra Philippe-Chatrier quebrou o recorde de duração de uma final em Paris, que pertencia ao confronto entre o sueco Mats Wilander e o argentino Guillermo Villas, que batalharam por 4h42min em 1982, com o europeu levando a melhor em quatro sets.

Este foi o 22º título da Espanha no torneio na Era Aberta, sendo 14 deles com Rafael Nadal, dois com Alcaraz e Sergi Bruguera. Juan Carlos Ferrero, Albert Costa, Carlos Moyá e Andrés Gimeno ganharam uma vez cada. Antes, Manolo Santana venceu duas vezes.

O jogo

Sinner venceu os doi primeiros sets. ALAIN JOCARD / AFP

Alcaraz começou um pouco melhor a decisão e conseguiu uma quebra de saque em 3-2, mas imediatamente Sinner devolveu o break (3-3) e no 10º game veio a quebra definitiva, para marcar 6 a 4 e levar o primeiro set.

Na segunda parcial, o italiano que só havia perdido um jogo no ano, conseguiu quebrar o espanhol em 2-0, mas foi quebrado em 4-5 e com os dois tenistas mantendo o serviço a disputa chegou ao tie-break, que teve predomínio do líder do ranking mundial, que fez 7 a 4 e abriu dois sets a zero.

O título parecia estar próximo de Sinner, que conseguiu uma quebra na abertura do terceiro set (1-0). Alcaraz devolveu logo a seguir e empatou em 1-1 e conseguiu saltar à frente em 3-1. Mas quando o espanhol sacou para fechar foi quebrado em 4-5. Então foi a vez do italiano buscar a igualdade e ser quebrado no 10º game e perder o set por 6 a 4.

A quarta parcial foi um pouco mais longa e emocionante. Sinner quebrou em 4-3 e encaminhou a vitória, chegando a ter 0-40 no seu saque do espanhol no nono game. Mas Alcaraz conseguiu uma virada espetacular, quebrou o italiano e empatou em 5-5 e forçou um novo tie-break, onde Sinner chegou a fazer 2-0. Mas o espanhol mostrou força e com apoio maciço do público fez 7 a 3 e empatou a decisão.

O quinto set começou com uma longa disputa e Carlos Alcaraz quebrando o saque de Jannik Sinner em 1-0. Mais uma vez o 10º game foi decisivo, com o espanhol sacando para o título e o italiano resistindo e chegando ao empate em 5-5, com novo break. O público foi ao delírio.

Sinner sacou e teve 40-0 para virar o set em 6-5 e cometeu três erros seguidos dando mais emoção à decisão. Mas ele conseguiu fechar o game na segunda vantagem e deixou Alcaraz com a responsabilidade de sacar para forçar um terceiro tie-break.

O italiano atacou o saque do espanhol e chegou a ter 15-30. Alcaraz empatou e depois virou com uma fantástica cruzada de esquerda. Mas Sinner fez uma devolução na linha e veio o 40 iguais.

Alcaraz veio para o game para se manter vivo na partida. Os atletas disputaram ponto a ponto, com jogadas espetaculares. O espanhol fechou o game e empatou, colocando as parciais em 6/6.

E o jogo foi decidido no tie-break, com parciais de 7/6 para Carlos Alcaraz. O espanhol chegou a 7 a 0 e administrou a vantagem até fechar em 10-2.