Alcaraz/Raducanu e Sabalenka/Dimitrov: chave de duplas mistas do US Open será repleta de estrelas

O anúncio dos organizadores do US Open. US Open / Divulgação

A organização do US Open, quarto e último Grand Slam do circuito de tênis, que será disputado em Nova York, entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro, revelou nesta terça-feira (17) a lista de estrelas do tênis que vão participar do novo formato da chave de duplas mistas do torneio.

Nos últimos anos, o torneio de duplas mistas, cuja audiência é significativamente menor do que a dos jogos de simples, era disputado na última semana do US Open. Desta vez, a competição vai acontecer nos dias 19 e 20 de agosto, no início da semana dedicada ao qualifying das chaves feminina e masculina.

Entre as 16 parcerias reveladas nesta terça-feira no site do US Open, há nove dos 10 integrantes do Top 10 dos rankings tanto da ATP e como da WTA, com a local Coco Gauff (2ª) no lado feminino e o dinamarquês Holger Rune (9º) no masculino como únicos ausentes.

A dupla campeã receberá US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na cotação atual).

— Nas nossas conversas para reinventar o torneio de duplas mistas, queríamos encontrar uma forma de destacar os melhores jogadores e jogadoras do mundo colocando-os juntos para se enfrentarem entre si —declarou Lew Sherr, diretor-geral da Federação de Tênis dos Estados Unidos (USTA), em comunicado publicado nesta terça-feira.

Embora 16 duplas já tenham sido inscritas, apenas as oito mais bem classificadas até o dia 28 de julho avançarão diretamente para o sorteio final. As oito vagas restantes serão distribuídas por meio de convites (wild cards) dos organizadores.

Críticas ao modelo

Mas o interesse dos organizadores do US Open em priorizar estrelas individuais ao invés de especialistas em duplas mistas gerou algumas críticas.

Campeã de Roland Garros ao lado de seu compatriota Andrea Vavassori este ano e do US Open em 2024, a italiana Sara Errani não escondeu sua insatisfação.

— Somos os atuais campeões, queremos ter a oportunidade de jogar este torneio novamente. Por que os jogadores de duplas são excluídos? Eles são os especialistas da modalidade! É como se na competição de salto em altura dos Jogos Olímpicos excluíssem saltadores e colocassem jogadores de basquete — expressou a italiana, que teve seu nome incluído ao lado do compatriota na relação anunciada.

As 16 duplas anunciadas