Alcaraz precisa de 3h26 para avançar em Londres e alcançar maior sequência invicta da carreira

Carlos Alcaraz entrou no Torneio de Queens, em Londres, para se adaptar à grama antes de defender o título de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano agendado para o dia 30 de junho. Só não imaginava sofrer tanto para avançar às quartas de final. Nesta quinta-feira, para superar o compatriota Jayme Munar, precisou de 3h26 para fazer 6/4, 6/7 (7/9) e 7/5 e chegar a 15 triunfos consecutivos, um recorde pessoal.

Na assinatura da câmera após o triunfo, o segundo colocado do ranking até brincou: "3 horas e 30 minutos. Estávamos no saibro?", escreveu Alcaraz. Vindo de dois títulos seguidos, ele soma 15 vitórias consecutivas e estabelece um recorde em sua carreira. Apenas em 2025, o espanhol já ganhou 39 vezes.

Como ergueu o troféu em Wimbledon no ano passado, ele agora soma nove vitórias seguidas em grama, o que o deixa motivado para chegar a nova edição do Grand Slam londrino.

Depois de estrear na Andy Murray Arena com triunfo em dois sets apertado diante do australiano Adam Walton, Alcaraz mais uma vez sofreu na quadra principal de Queens. No primeiro set, após uma quebra no terceiro gama, apenas trocou pontos para fechar em 6 a 4.