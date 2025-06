Alcaraz perde um set para Shelton, mas vai às quartas de final de Roland Garros

O número 2 do mundo vai enfrentar na próxima fase outro tenista dos Estados Unidos, Tommy Paul (12º), que derrotou o australiano Alexei Popyrin (25º), com um triplo 6/3, em menos de duas horas de confronto.

Alcaraz, jogador com mais triunfos (34) e torneios ganhos (três) nesta temporada, obteve a 100ª vitória da carreira no saibro.

Como foi o jogo

Ou nos seis break points que ele encarou com sucesso no primeiro game de um segundo set que, no entanto, foi vencido com mais facilidade pelo quatro vezes campeão do Grand Slam.