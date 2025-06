Al-Hilal vence Pachuca, fica em segundo e tira Salzburg das oitavas de final do Mundial de Clubes

Marcos Leonardo (D) marcou o segundo gol do Al-Hilal. Federico Parra / AFP

O Al Hilal superou o Pachuca por 2 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Salem Al-Dawsari e Marcos Leonardo marcaram os gols da vitória.

O clube saudita precisava vencer para ir à próxima fase. O resultado, combinado com a derrota do Salzburg para o Real Madrid, deixou o Al Hilal na segunda colocação do Grupo H.

O jogo começou morno. As trocas de passes não conseguiam se converter em ataques efetivos nem de um lado, nem de outro. O Al-Hilal tentava impor seu jogo, e o Pachuca reagia como conseguia. Aos 16 minutos, o zagueiro do time mexicano, Barreto, levou o amarelo por pisão em Marcos Leonardo.

Aos 20, o Al Hilal começou a cultivar seu gol. Malcom se aproximou da área, tocou para Marcos Leonardo e recebeu de volta na pequena área, mas chutou alto demais.

Logo no minuto seguinte, os sauditas aproveitaram uma saída de bola errada do Pachuca para armar a bela jogada que resultou no gol. Nasser Dawsari pegou a bola no meio da zona de ataque e fez um lançamento certeiro para a entrada da área, onde Salem Al-Dawsari chegava em velocidade. O atacante saudita recebeu, ajeitou e tocou por cima do goleiro, que não teve chance.

Segundo tempo

O jogo seguiu com intensidade mais baixa. No início do segundo tempo, o Al-Hilal se preocupou em defender o resultado. O Pachuca se arriscou mais, mas foi pouco efetivo.