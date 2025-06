Al Ain vence Wydad Casablanca em jogo entre eliminados do Mundial de Clubes 

Al Ain venceu o Wydad Casablanca por 2 a 1. Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Al Ain encerrou o Mundial de Clubes com vitória por 2 a 1 sobre o Wydad Casablanca nesta quinta (26). As duas equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela, já que ambas não tinham mais chances de classificação no Grupo G.

O Wydad Casablanca saiu à frente, com Mailula, ainda no primeiro tempo. Mas o Al Ain buscou a virada com Laba e Kaku Romero balançando as redes.

Com o resultado, o Al Ain encerrou a fase de grupos na terceira colocação, com três pontos. Enquanto o Wydad Casablanca ficou zerado, no quarto lugar. Manchester City e Juventus classificaram-se na chave.

O jogo

O Wydad Casablanca não demorou muito para abrir o placar. Logo aos três minutos, Moufid fez jogada pela direita e cruzou rasteiro para que Mailula dominasse e finalizasse para o fundo das redes.

A partir de então, o Al Ain tentou esboçar reação em busca dos primeiros (e únicos) pontos no Mundial. Primeiro, com Al-Somah, de cabeça, aos 8. Depois, em finalização de Palacios, aos 17. E, por fim, em oportunidade de Laba de frente para o goleiro, exigindo grande defesa de Benadid.

A equipe dos Emirados Árabes, porém, só abriu o placar aos 45 minutos. Após falta de Harkass em Jasic, dentro da área, a arbitragem assinalou penalidade máxima. Laba cobrou, no meio do gol, e igualou o resultado.

O Al Ain buscou a virada logo no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Palacios serviu Kaku Romero na entrada da área. O camisa 10 finalizou no canto direito para conquistar a vantagem.

O time dos Emirados Árabes perdeu chance incrível de ampliar aos 30. Após cruzamento rasteiro de Rahimi, Laba não conseguiu empurrar para as redes, sozinho e de frente para o gol. A finalização saiu pela linha de fundo, para a lamentação do centroavante.

Antes de o jogo se encerrar, o Al Ain ainda teve chances de ampliar com Rahimi e Chadli. Enquanto o Wydad Casablanca tentou empate com Mwalimu. Mas o placar não foi alterado, garantindo a vitória do Al Ain por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes — 3ª rodada do Grupo G — 26/6/2025

Wydad Casablanca (1)

Benadid; Moufid, Guilherme Ferreira, Harkass (Meijers, 10'/2ºT) e Boucheta; Moubarik (Moutaraji, 50'/2ºT), Zemraoui, Lorch e Amrabat; Mailula (Mwalimu, 15'/2ºT) e Al-Somah (Obeng, 15'/2ºT). Técnico: Mohamed Benhachem.

Al Ain (2)

Rui Patrício; Jasic (Mohammed Abbas, 19'/2ºT), Rabia, Benkhaleq e Zabala; Traoré, Park Yong-Woo, Palacios (Houssine Rahimi, 47'/2ºT) e Kaku Romero (Chadli, 19'/2ºT); Soufiane Rahimi e Laba (Yahia Nader, 41'/2ºT). Técnico: Vladimir Ivic.

GOLS: Mailula (W), aos 3 minutos do primeiro tempo; Laba (A), aos 45 minutos do primeiro tempo; Kaku Romero (A), aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Palacios e Traoré (A); Mwalimu, Amrabat e Benktib (W);

ARBITRAGEM: Drew Fischer (CAN), auxiliado por Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN);