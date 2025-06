Nem Messi e Suárez ou o principal time do continente africano foram capazes de tirar o zero do placar na primeira partida do Mundial de Clubes. Em Al Ahly e Inter Miami, disputado neste sábado (14), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, as equipes empataram em 0 a 0.

No primeiro tempo, o domínio do clube africano não foi convertido em gol graças a uma grande atuação do goleiro Ustari. Na etapa final, o time de Messi melhorou e levou perigo. Mesmo assim, não converteu as chances criadas.

Agora, as duas equipes, que estão no Grupo A, voltam a jogar pela competição nesta quinta-feira (19). Às 13h, os egípcios encaram o Palmeiras. Já às 16h, os americanos enfrentam o Porto.

Al-Ahly perde pênalti no fim da primeira etapa

Apesar de jogar em casa, quem teve as melhores chances na primeira etapa foi o Al Ahly, que soube explorar os espaços deixados na defesa do time norte-americano. Logo aos cinco minutos, Abou Ali recebeu passe de Ashour e finalizou cara a cara contra Ustari, que defendeu. Após o lance, o assistente assinalou impedimento.

Três minutos depois, os egípcios perderam uma grande oportunidade de abrir o placar. Em contra-ataque rápido, Trézéguet recebeu na intermediária e avançou em direção à área. Na meia-lua, ele tocou para Ashour, que entrava livre no lado esquerdo. O meia finalizou, mas viu Ustari defender.

Aos 13 minutos, o Al-Ahly, que era melhor na partida, teve uma baixa importante. Bastante acionado até então, Ashour caiu no gramado chorando, com dores no ombro. Antes, ele já estava manifestando incômodo na região, mas tentou permanecer em campo. Zizo, recém contratado do rival Zamalek, entrou no lugar.

Um minuto depois, o Inter Miami teve a primeira chance de gol. Em falta no lado direito, Messi cobrou no canto do goleiro, mas a bola subiu e foi para fora.

Mesmo sem Ashour, o time africano seguiu comandando as ações ofensivas da primeira etapa. Aos 19 minutos, após cruzamento na área, Romdhane desviou de cabeça e Fathy pegou de primeira. A finalização foi fraca, facilitando a defesa de Ustari.

Já aos 30, o Al Ahly chegou a abriu o placar. Kouka fez bom lançamento para Abou Ali, que entrou cara a cara contra o goleiro argentino e finalizou rasteiro. Contudo, a arbitragem assinalou impedimento.

Enquanto Messi e seus companheiros trocavam passe e buscavam alternativas, os egípcios eram mais efetivos nos lances de ataque. Em cobrança de escanteio de Zizo, aos 32 minutos, Dari cabeceou forte, e Ustari fez mais uma grande defesa.

O goleiro do Inter Miami voltaria a brilhar oito minutos depois, quando Zizo foi derrubado na área por Segovia. Na cobrança da penalidade, Trézéguet, um dos grandes nomes da seleção egípcia, cobrou no canto esquerdo, mas Ustari espalmou.

Abatido pelo pênalti perdido, o Al Ahly viu o Inter Miami ter a sua principal chance nos acréscimos. Após cruzamento na área, Suárez dominou no lado esquerdo e tocou por cima de El Shenawy. Abou Ali salvou em cima da linha e manteve o placar zerado até o intervalo.

Mudança nas ações, igualdade no placar

Se no primeiro tempo o Inter Miami mal atacou, na segunda etapa a equipe começou com uma postura diferente. Aos cinco minutos, uma falha de comunicação da defesa do Al Ahly deixou Allende com a bola no pé para abrir o placar. De frente com El Shenawy, ele viu o arqueiro espalmar.

Aos poucos, Messi passou a ter mais liberdade, o que resultou na melhora dos norte-americanos no confronto. Aos 11 minutos, ele finalizou de fora da área, mas o goleiro egípcio defendeu sem dificuldades. Um minuto depois, o argentino fez boa jogada individual e deixou Weigandt livre no lado direito da área. O lateral-direito finalizou para fora.

Aos 18 minutos, Messi teve nova chance de marcar. Em falta cobrada no lado esquerdo, a bola passou pelo lado da barreira e passou muito perto da trave do gol de El Shenawy.

O Al Ahly, por sua vez, passou a ter dificuldades para criar chances de gol, tendo nas finalizações de fora da área, alternativas para tentar abrir o placar. Romdhane e El Shahat até tentaram, mas Ustari não teve dificuldades para defender.

Aos 29 minutos, a bola sobrou para Suárez, no lado direito da área. O uruguaio até chegou a finalizar, mas Ibrahim deu um carrinho providencial, afastando para escanteio. Após a cobrança, a defesa do time africano até afastou, mas Redondo aproveitou a sobra para cabecear. A conclusão foi para fora.

Já no fim da partida, o Inter Miami esteve próximo do gol mais uma vez. Messi tabelou no lado esquerdo e cruzou na área. Picault subiu mais alto e cabeceou. El Shenawy fez grande defesa e evitou o gol do time da casa.

O goleiro egípcio ainda defendeu um lance que poderia ser um dos grandes gols da carreira de Messi. O argentino cobrou escanteio curto e recebeu de volta, no lado esquerdo. Ele esboçou um cruzamento, mas finalizou direto. El Shenawy espalmou, e a bola bateu no travessão.

No lance seguinte, outro milagre. Suárez cobrou escanteio no outro lado e Falcón cabeceou. A bola bateu na cabeça do goleiro egípcio e foi para fora, mantendo o placar em 0 a 0 até o fim.

Ficha do jogo:

Mundial de Clubes — 1ª rodada — 14/6/2025

Al Ahly (0)

El Shenawy; Hany, Ibrahim, Dari e Kouka; Romdhane (Reda, 21'/2°T), Ateya, Fathy e Ashour (Zizo, 13'/1°T) (Afsha, 33'/2°T); Trézéguet (El Shahat, 20'/2°T) e Abou Ali (Gradisar, 33'/2°T). Técnico: José Riveiro.

Inter Miami (0)

Ustari; Fray, Avilés (Weigandt, int.), Falcón e Allen; Busquets, Redondo, Allende (Picault, 35'/2°T), Segovia (Cremaschi, 27'/2°T); Messi e Suárez. Técnico: Mascherano

CARTÕES AMARELOS: Avilés, Redondo, Busquets e Suárez (I); Ateya (A).

ARBITRAGEM: Alireza Faghani, auxiliado por Anton Shchetinin e Ashley Beecham (trio australiano). VAR: Carlos Del Cerro Grande (Espanha)

LOCAL: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.