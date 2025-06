Agentes de imigração dos EUA poderão ser mobilizados para sedes da Copa de Clubes

Agentes de imigração e fronteira dos Estados Unidos poderão ser destacados nas sedes da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que começa neste fim de semana, de acordo com uma reportagem da imprensa americana.

Nesta quarta-feira (11), a NBC noticiou que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) e do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) trabalhariam na partida de abertura de sábado entre o Inter Miami de Lionel Messi e o egípcio Al Ahly, que será disputada em Miami, na Flórida.

A reportagem citou uma publicação do CBP nas redes sociais, já apagada, sugerindo que agentes estariam presentes durante a primeira rodada do torneio.

Protestos contra as batidas migratórias do presidente Donald Trump se espalharam pelos Estados Unidos nesta quarta-feira, com alguns distúrbios registrados no centro de Los Angeles, na Califórnia, desde o fim da semana passada.