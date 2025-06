Agenda do Mundial de Clubes: confira horário e onde assistir aos jogos deste sábado

A segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa tem continuidade neste sábado. Quatro duelos serão realizados, válidos pelos Grupos E e F da competição nos Estados Unidos.

O primeiro confronto do dia será entre Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund, pelo Grupo F. A partida ocorre às 13 horas (de Brasília), no TQL Stadium.

O time sul-africano lidera a chave, com três pontos. Na estreia, o Mamelodi Sundowns derrotou o Ulsan, da Coreia do Sul, pelo placar de 1 a 0.

O Mamelodi tenta surpreender a equipe alemã neste sábado para ficar em ótima situação no grupo. Um empate pode ser considerado um bom resultado.

O Borussia Dortmund empatou por 0 a 0 com o Fluminense na estreia da competição. O técnico do time, Niko Kovac, admitiu que o "ponto foi na sorte", já que a equipe brasileira atuou melhor.

A Inter de Milão busca a primeira vitória no Mundial de Clubes neste sábado, 21. A equipe italiana encara o Urawa Reds, do Japão, às 16 horas (de Brasília), pelo Grupo E, no Seattle Field.