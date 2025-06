Agenda do Mundial de Clubes: confira horário e onde assistir aos jogos deste domingo

A segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa tem o encerramento neste domingo. Quatro duelos serão realizados, válidos pelos Grupos G e H da competição nos Estados Unidos.

O primeiro jogo do dia será entre Juventus e Wydad Casablanca. Os times se enfrentam às 13 horas (de Brasília), pelo Grupo G, na Filadélfia.

Já o time do Marrocos perdeu na primeira rodada por 2 a 0 para o poderoso Manchester City. O Wydad Casablanca tenta surpreender a Juventus para seguir com chances no Mundial de Clubes.