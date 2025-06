Africanos dominam a Maratona do Rio de Janeiro

Os corredores africanos dominaram as principais provas da Maratona do Rio de Janeiro , realizada neste domingo (22).

Kiprotich, atual recordista da Maratona do Rio, terminou na segunda colocação (2h15min14seg), enquanto Kogo venceu com o tempo de 2h14min18seg. O brasileiro Justino Pedro da Silva, bicampeão da prova (2021 e 2022), garantiu o terceiro lugar, com 2h19min35egs, seguido por Ederson Vilela Pereira, com 2h21min38seg e Givaldo Sena(2h23min22seg), que completaram o top 5.