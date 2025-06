Adversário do Grêmio na Recopa Gaúcha, São José anuncia saída de treinador

Gabardo Júnior foi anunciado pelo Anápolis, lanterna da Série C. Divulgação / São José

A três semanas de enfrentar o Grêmio pela Recopa Gaúcha, o São José sofreu uma mudança no comando da equipe. Nesta quarta-feira (18), o time da zona norte de Porto Alegre anunciou a saída do técnico Gabardo Júnior.

Mesmo na vice-liderança do Grupo H na Série D do Brasileirão, o treinador aceitou uma proposta para deixar o clube. Cerca de uma hora depois, foi oficializado pelo Anápolis, de Goiás, que está na lanterna da Série C.

Gabardo Júnior estava no Passo D'Areia desde abril, quando chegou para substituir Hélio Vieira, comandante da equipe na reta final do Gauchão e na primeira fase da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Bragantino.

O profissional de 42 anos trabalhou por mais de uma década nas categorias de base do Tricolor. Depois, passou por São Caetano, Operário-MT, Vitória da Conquista, Boa Esporte, Novo Hamburgo, Jequié-BA e por último no Ouvidorense-GO.

Sucessor definido

A diretoria do São José confirmou, também na noite de quarta, que o novo treinador será Sandro Resende, de 48 anos. O profissional comandou as categorias de base do clube. O próximo compromisso do time profissional será no dia 28, quando visitará o São Luiz, em Ijuí.

Atual campeão da Copa FGF, o clube se credenciou para enfrentar o Grêmio, vencedor do Gauchão do ano passado, na Recopa Gaúcha 2025. A partida será disputada no dia 8 de julho, a partir das 19h30min, na Arena.